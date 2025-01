Święta i po świętach, czyli dziwny szkolny kalendarz. Jesteś rodzicem? Już pewnie narzekasz na ferie

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka w wieku szkolnym, prawdopodobnie narzekasz na rozciągnięte zimowe wolne dni, z którymi nie wiadomo, co zrobić i skąd wziąć na to pieniądze. Może czas na zmianę feryjnego harmonogramu.

W tym roku wolnego z okazji Bożego Narodzenia i sylwestra w większości szkół wyszło 17 dni. Zaczęło się już 20 grudnia i przeciągnęło do szóstego stycznia, czyli święta Trzech Króli. Od siódmego stycznia ociężale rozpędzał się „tydzień na rozruch”. Następny tydzień powinien przebiegać względnie normalnie. A w kolejnym tygodniu, od 18 stycznia, jedna trzecia Polski znów ma wolne albo się do niego szykuje, bo to już pierwszy termin zimowych dwutygodniowych ferii.

– Zarezerwowaliśmy na kilka dni hotel w Bieszczadach ze SPA, żeby było co robić, jeśli pogoda zawiedzie. Zapłacimy 5 tys. zł z częściowym wyżywieniem, czyli przy czterech osobach na dzisiejsze standardy, umiarkowanie – wylicza Ewa z Bydgoszczy, której ferie trafiły się właśnie w pierwszej turze. Ewa ma dwie córki, 10- i 11-latkę. Jeśli pojawi się śnieg, do kosztów wyjazdu trzeba będzie dodać około tysiąca złotych na wyciągi. Toteż w drugim tygodniu ferii dziewczynki chyba pojadą do babci, choć to u niej przesiedziały część czasu na przełomie grudnia i stycznia.

Polski kalendarz dni wolnych i szkolnych od lat jest krytykowany jako nieprzystający do życia i pracy współczesnych rodzin. Grafik zimowego wypoczynku zbiera największe cięgi, bo jako żywo w rozpoczynaniu ferii (zimowych) zaraz po feriach (świątecznych) trudno znaleźć sens. W tym roku, bo działa tu rotacja, pierwszy, najmniej poręczny termin wypoczynku, z założenia rozdzielającego zimowy semestr nauki od letniego, wylosowali oprócz mieszkańców kujawsko-pomorskiego mieszkańcy m.in. Wielkopolski, lubuskiego i małopolskiego. Od 27 stycznia do 9 lutego wolne mają uczniowie z Podlasia oraz Warmii i Mazur, między 3 a 16 lutego – m.in. z Dolnego Śląska i Mazowsza, a na końcu, od 17 lutego do 2 marca – ci z województw łódzkiego, lubelskiego, ze Śląska, z Podkarpacia i Pomorza.