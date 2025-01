Brzydki kolor to jeszcze nic. Czyli jak to tak naprawdę było z polskim dizajnem i gustem

Rozmowa z Katarzyną Jasiołek, znawczynią polskiego wzornictwa, o tym, jak przez dekady Polacy nie mogli się zdecydować, czy wygląd jest ważny czy nie.

JOANNA CIEŚLA: – Podobno w PRL najpiękniej pakowano płyty i zapałki?

KATARZYNA JASIOŁEK: – Okładki płyt winylowych bez wątpienia były miniplakatami i projektowali je ci sami ludzie, którzy należeli do czołówki polskiej szkoły plakatu, jak chociażby Waldemar Świerzy. Za ich artystycznymi sukcesami paradoksalnie stał panujący w Polsce ustrój. W krajach kapitalistycznych afisz musiał „sprzedać film”, ściągnąć widownię do kin, a okładka – zachęcić do kupna płyty. W socjalistycznej rzeczywistości i bilety, i płyty sprzedawały się same, więc graficy na kopertach czy plakatach mogli tworzyć osobne dzieła inspirowane promowanymi utworami.

Z zapałkami musiało chodzić o coś innego.

Oryginalnie zdobione i podobnie jak okładki płyt podpisywane nazwiskami twórców były etykiety na opakowaniach nieprzeznaczonych dla masowego konsumenta, podarunki promocyjne. Przedstawiciele firm zabierali je na targi, dla kontrahentów z zachodnich rynków. Takie opakowania mogły nawet być wykonane za granicą. Oczywiście nie było to mile widziane, ale z drugiej strony jeśli przedsiębiorstwo miało więcej sprzedać i zarobić dzięki ładnym upominkom, przymykano na to oko. Na rozkładanych kartonikach z dobrego papieru zdolny grafik mógł się popisać. A bogatsze firmy – przy obowiązkowym pośrednictwie Pracowni Sztuk Plastycznych – chętnie wybierały w konkursach i zatrudniały dobrych artystów.