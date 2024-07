Rakietą w boisko. To był napięty weekend na Bliskim Wschodzie

Ofiary były druzami – członkami grupy wyznaniowej, która łączy elementy islamu i chrześcijaństwa.

To był napięty weekend na Bliskim Wschodzie. W sobotę rakieta uderzyła w boisko w wiosce Madżdal Szams na Wzgórzach Golan. Zginęło 12 nastolatków, którzy akurat grali w piłkę, ponad 20 osób zostało rannych. Syreny zawyły zaledwie kilka sekund przed uderzeniem i dzieci nie zdążyły zareagować, mimo że schron jest w pobliżu. Izraelczycy i Amerykanie twierdzą, że to była rakieta Hezbollahu, szyickiej bojówki, która kontroluje południe Libanu i regularnie ostrzeliwuje terytorium Izraela od momentu, gdy ten po zamachu terrorystycznym z 7 października ub.r. zaatakował w odwecie Hamas w Strefie Gazy. Z kolei Hezbollah, który zazwyczaj chętnie przyznaje się do udanych ataków na Izrael, tym razem zaprzecza.

Ma powody. Ofiary były druzami, nie Żydami. To członkowie grupy wyznaniowej, która łączy elementy islamu i chrześcijaństwa. Jest ich ok. 900 tys., zamieszkują głównie Liban oraz Wzgórza Golan, okupowane przez Izrael od 1967 r., gdzie stanowią już mniejszość – 20 tys. wobec ok. 25 tys. izraelskich osadników. Tych drugich, według prawa międzynarodowego, nie powinno tam być, ale Izrael nie uważa już Wzgórz Golan za tereny okupowane (wcześniej część Syrii), ponieważ anektował je w 1981 r. Tamtejsi druzowie, choć ogłosili neutralność w obecnym konflikcie, są przeważnie lojalnymi obywatelami Izraela, służą w jego armii. Przy czym akurat ofiary sobotniego ataku i ich rodziny odmówiły przyjęcia izraelskiego obywatelstwa.

Biorąc pod uwagę stan z poniedziałku, rakietowy odwet Izraela był umiarkowany, głównie za sprawą amerykańskiej dyplomacji, która obawia się rozszerzenia konfliktu w Gazie na wojnę z Hezbollahem. Ta organizacja, sponsorowana i zaopatrywana przez Iran, od października grozi Izraelowi wojną. A tej obawiają się nawet izraelscy eksperci, bo od ostatniej interwencji Izraela w Libanie w 2006 r.