Wkraczając do obwodu kurskiego, ukraińskie wojska wywołały burzę. Pierwsza reakcja Rosjan była dość zabawna: nie wolno napadać na inne państwa i wkraczać na ich terytorium. Serio?

Ukraińskie włamanie pod Kurskiem coraz bardziej się powiększa. Walki toczą się już o miejscowość Kromskije Byki, położoną 30 km od granicy. To już nie przelewki, co najmniej trzy ukraińskie brygady wtargnęły całkiem głęboko na teren Rosji i prą ku miasteczku Kurczatow. Dalej na południe też nieźle się włamano. Rosjanie ściągają do obrony, co się da, jednostki Rosgwardii, szkolące się wojska, policję, a nawet FSB. Ale zaprawione w bojach wojska ukraińskie elegancko ich odrzucają, przyprawiając Rosjan o zawrót głowy.

Na linii ukraińskiego natarcia, właśnie w miasteczku Kurczatow, znajduje się Kurska Elektrownia Atomowa. Ma cztery reaktory RBMK-1000, takie same jak w Czarnobylu. Że też coś takiego wciąż pracuje w Rosji! Oczywiście Ukraińcy miasteczko z pewnością ominą, mimo że elektrownia jest obecnie nieochraniana, ponieważ znajdujący się tam pododdział Rosgwardii rzucono do walk z ukraińskimi wojskami. Obecnie pilnują jej więc pracownicy.

Przypuszczamy, że ukraińskie wojska kierują się nie na Kurczatow, jak panikują Rosjanie, lecz na północ, na Lgów, bo tam znajduje się dość istotny węzeł kolejowy.