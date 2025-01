Konflikt w Ukrainie jest niezwykły m.in. dlatego, że na front wyprowadzono wielkie masy wojsk. Zmaga się ze sobą ponad półtora miliona żołnierzy. Takiej wojny w Europie nie widziano od 80 lat.

Ukraińska 95. Poleska Brygada Desantowo-Szturmowa wzięła do niewoli dwóch rannych północnokoreańskich żołnierzy. Przewieziono ich do szpitala, tym razem są dobrze pilnowani, żeby nic głupiego nie przyszło im do głowy. Przypomnijmy, że jakiś czas temu jeden z pojmanych koreańskich żołnierzy przegryzł sobie żyły.

Ponieważ jeńcy nie mówią po angielsku ani rosyjsku, w komunikacji pośredniczą funkcjonariusze południowokoreańskiego wywiadu wojskowego. Oczywiście wszyscy mają dokumenty świadczące o tym, że są Rosjanami z Republiki Tuwy. Zeznali, że przyjechali na szkolenie, a na miejscu dowiedzieli się, że jadą na front.

Syria Rosjan nie wpuszcza

Skład paliw pod Saratowem płonie cztery dni po ataku ukraińskich dronów. Podobno obszar ognia zmniejszył się o 80 proc. Paliwo się kończy? Jak się wszystko wypali, to zgaśnie. Nie ma tego dużo, marne 800 mln litrów...

Niestety pod Kurachowe walki toczą się z niesłabnącą intensywnością. Rosyjski 10. Pułk Pancerny, wzmocniony przez piechotę, zdobył miejscowość Jantarne leżącą 8 km na południowy zachód stąd. Południowe skrzydło nacierających wojsk osłania rzeczka Suchi Jali, która co prawda nie zapobiega ostrzałowi z południowego brzegu, ale trudno ją przekroczyć w trudnych zimowych warunkach.

Na pozostałych odcinkach nie ma poważniejszych zmian. Jutro napiszemy więcej.

Wygląda na to, że włoska premier Giorgia Meloni zachowuje się inaczej niż inne prawicowe ugrupowania w Europie. Powiedziała w parlamencie: „Jestem przekonana, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są bezwzględnie kluczowe dla uzyskania trwałego pokoju.