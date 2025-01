Jak zrobić debiut? Jak skusić widza? Kamila Tarabura o swoim kinie i determinacji

Kamila Tarabura, laureatka Paszportu POLITYKI w kategorii film, w rozmowie z Januszem Wróblewskim zdradza m.in., jak wiele kosztowała ją realizacja „Rzeczy niezbędnych”.

Co trzeba zrobić, aby móc zadebiutować na dużym ekranie swoim wymarzonym projektem? Kamila Tarabura, laureatka Paszportu POLITYKI w kategorii film, w rozmowie z Januszem Wróblewskim zdradza, jak wiele kosztowała ją realizacja „Rzeczy niezbędnych”. W głośnym dramacie psychologicznym podejmującym temat molestowania w rodzinie główne role zagrały Katarzyna Warnke, Dagmara Domińczyk i Małgorzta Hajewska-Krzysztofik.

– Nie pamiętam już, ile razy cofano mi zgodę. Ostatni raz na dzień przed rozpoczęciem zdjęć – mówi reżyserka. – Na którymś spotkaniu z Katarzyną Surmiak-Domańską usłyszałam od niej pytanie, jakie są szanse, że ten film w ogóle powstanie, odpowiedziałam, że sto procent. Jak nie w tym roku, to w następnym, ale nie ma innej opcji. Bardzo ją to rozbawiło, ponieważ jednak dałam słowo, musiałam doprowadzić sprawę do końca.

