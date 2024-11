Co to znaczy uczyć (się i innych) uważnie? I czy życie w szkole może być lepsze

Na czym skupiają się ludzie w szkole? Nie czarujmy się: na przetrwaniu. Ale można to przełamać – tu i teraz. Do zestawu narzędzi należą praktyki uważności, inaczej mindfulness – sposób podchodzenia do rzeczywistości, który w ostatnim czasie stał się modą, ale jedną z tych bardziej pozytywnych.

Czy życie w szkole może być lepsze, zanim efekty przyniosą rozplanowane na lata reformy? Może. Choć zmiany regulacji, podstawy programowej i warunków pracy to konieczność, pewne narzędzia poprawiające jakość codzienności są dostępne dla każdego, od ręki. Do tego zestawu należą praktyki uważności, inaczej mindfulness – sposób podchodzenia do rzeczywistości, który w ostatnim czasie stał się modą, ale jedną z tych bardziej pozytywnych. Co konkretnie może oznaczać uważność w szkole i w czym może pomóc? W jaki sposób się na nią przestawić? To część pytań, na które odpowiedzi szukamy z Agatą Łuczyńską, prezeską Fundacji Szkoła z Klasą, oraz Weroniką Chmielewską z Fundacji EduMind. Te dwie organizacje wspólnie przygotowały dostępny online program „Krople uważności”. Bezpłatnie mogą z niego korzystać nie tylko nauczyciele, ale też wszystkie inne osoby, które chciałyby bardziej świadomie kierować swoją uwagą – bo ostatecznie właśnie o to w podejściu mindfulness chodzi.