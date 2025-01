Edukacja na nowo i pierwszy rok Nowackiej. Siadły nastroje w pokojach nauczycielskich

W najnowszym odcinku „Naszej szkoły” Joanna Cieśla i Dariusz Chętkowski podsumowują pierwszy rok Barbary Nowackiej na stanowisku ministry edukacji, analizując postępy prac nad reformą planowaną na 2026 r.



W podkaście edukacyjnym „Nasza szkoła” Joanna Cieśla i Dariusz Chętkowski rozmawiają o sytuacji w polskiej oświacie po roku kierownictwa Barbary Nowackiej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Według ostatnich badań nastroje w środowisku nauczycielskim wyraźnie siadają. Jednocześnie prace nad reformą, która ma zacząć wchodzić w życie od 2026 r., toczą się zgodnie z planem.

Czy jednak zmierzają we właściwym kierunku? A może narracja o planowanych zmianach nie jest dostosowana do tego, co myślą i rozumieją nawet osoby żywo zainteresowane edukacją? Społeczne oczekiwania wobec szkoły stają się coraz bardziej zróżnicowane – dlatego już samo poszukiwanie wspólnych płaszczyzn wymaga solidnej pracy.

