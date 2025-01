Dlaczego Polacy wracający z Francji czuli się obcy we własnym kraju? Tłumaczy Aleksandra Suława

Polacy, którzy w latach 20. XX w. wyjechali za pracą do Francji, żyli na granicy dwóch światów – idealizowanej ojczyzny i obcej codzienności. Dlaczego ich powroty były trudniejsze, niż się wydaje, i co sprawiło, że przez lata uznano ich za „innych”?

W najnowszym odcinku podkastu „Polityka o historii” Aleksandra Suława, autorka nagrodzonej w zeszłym roku nagrodą historyczną książki „Przy rodzicach nie parlować. O polskich powrotach z Francji”, opowiada o losach Polaków, którzy w latach 20. XX w. wyjechali za pracą do Francji. Rozmowę prowadzi Agnieszka Krzemińska.

Wyjazdy były możliwe dzięki międzynarodowym umowom, a emigranci trafiali do północnofrancuskich kopalń, fabryk oraz na wieś. Życie na obczyźnie było trudne, a powroty do Polski, choć możliwe, często wiązały się z wyzwaniami. Wielu reemigrantów po powrocie do ojczyzny musiało zmierzyć się z niechęcią otoczenia i łatką wywyższających się „Francuzów”.

Grupa ta, choć mało znana, wciąż fascynuje. Zachowując odrębność kulturową, w latach 70. rozmawiali po francusku, tańczyli do piosenek Edith Piaf i pielęgnowali francuskie zwyczaje. Autorka, bazując na historii własnej rodziny, odkrywa motywy ich tęsknoty – za Polską, którą opuścili, i Francją, która stała się dla nich utraconą ojczyzną.

Rozmowa z Aleksandrą Suławą przybliża codzienność tej zapomnianej grupy emigrantów i pyta, dlaczego ich historia pozostaje w cieniu.

