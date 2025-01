Kim byli pierwsi chrześcijanie i czy rzucano ich lwom na pożarcie. Opowiada prof. Robert Wiśniewski

Kim byli pierwsi chrześcijanie, jak głosili Dobrą Nowinę, czym się zajmowali, czy wśród duchownych były też kobiety i dlaczego odsunięto je od ołtarza? Czy to prawda, że rzymianie chrześcijan masowo rzucali lwom na pożarcie, więc musieli potajemnie spotykać się w katakumbach?

W najnowszym odcinku podkastu „Polityka o historii” prof. Robert Wiśniewski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki „Chrześcijanie pierwszych wieków. Wierni, biskupi, eremici”, opowiada o fenomenie początków chrześcijaństwa.

Wiedza o początkach chrześcijaństwa i pierwszych wyznawcach tej religii jest niezwykle schematyczna i wiele krąży na jej temat mitów, które powstały w czasach, gdy chrześcijaństwo stało się religią dominującą. Tymczasem badacze historii Kościoła od lat starają się zrozumieć, jak wyglądał fenomen rozprzestrzeniania się w basenie Morza Śródziemnego tej małej sekty żydowskiej, przedstawiając trochę inną wizję niż ta ogólnie przyjęta.

Prof. Wiśniewski ukazuje chrześcijan jako dzieci antyku. Byli to ruchliwi, często bardzo przedsiębiorczy mieszkańcy miast, którzy przemieszczali się głównie w obrębie cesarstwa wschodniego. Pierwsi prezbiterzy gmin chrześcijańskich zajmowali się duszpasterstwem niejako po godzinach pracy, jak św. Paweł, który szył i sprzedawał namioty. Tworzenie się Kościoła i doktryny w pierwszych wiekach jest trudne do prześledzenia, ale wiadomo, że w pierwszych wiekach dominującym językiem była greka, a nie łacina, kobiety rządziły gminami, a chrześcijanie nie byli prześladowani aż tak straszliwie, jak to przedstawiono później, i nigdy nie chowali się w rzymskich katakumbach.

Z prof. Robertem Wiśniewskim rozmawia Agnieszka Krzemińska.

Ten odcinek podkastu towarzyszy wznowieniu Pomocnika Historycznego zatytułowanego „Ziemskie dzieje Kościoła”.

***

