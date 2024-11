Trzaskowski, Nawrocki, Hołownia? PiS ryzykuje, koalicja może wygrać więcej niż prezydenturę

Wystawienie przez PiS kandydata niepartyjnego jest sygnałem, że w partii nie ma dumy z własnych osiągnięć ani wiary, że Polacy naprawdę chcą jej powrotu do władzy. To pokazuje, że koalicja rządząca jest mocna.

Z punktu widzenia interesów Koalicji Obywatelskiej ogłoszony w sobotę wynik prezydenckich prawyborów był właściwie idealny. Rafał Trzaskowski wygrał z Radosławem Sikorskim 75 do 25 – zwycięstwo było zdecydowane, co daje prezydentowi Warszawy silny mandat, ale nie przytłaczające, co pozwala szefowi dyplomacji przegrać honorowo. Rywalizacja była atrakcyjna, publiczne zainteresowanie prawyborami duże, frekwencja wysoka. Sikorski natychmiast zaapelował o bezwarunkowe poparcie dla Trzaskowskiego. KO została wzmocniona przed właściwymi wyborami.

Rafał Trzaskowski wchodzi w kampanię jako zdecydowany faworyt – wygrywa drugą turę według wszystkich badań opinii publicznej. Nie oznacza to, że może zlekceważyć kampanię, ale nie sposób tego faktu pominąć. Jego zadanie będzie polegało na tym, żeby utrzymać mobilizację i nie popełnić błędów. Oznacza to również, że będzie głównym obiektem ataków ze strony pozostałych kandydatów, którzy wystąpią jako pretendenci. Jego kampania będzie zatem przypuszczalnie ostrożniejsza niż w przypadku konkurencji, która będzie pozwalać sobie na więcej ryzyka. Utrzymując spokój, Trzaskowski może apelować do bardzo szerokiego grona wyborców – takie podejście jak dotąd sprawdzało się w polskim modelu prezydentury.

Nawrocki niepartyjny, ale z PiS

Partia Jarosława Kaczyńskiego miała problem ze znalezieniem kandydata i długo zastanawiała się nad tym, kogo wystawić przeciwko nominatowi KO.