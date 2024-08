Nieostatnia wieczerza, czyli najgłośniejsze spory artystyczno-religijne ostatnich dekad

Olimpijskie kontrowersje to dobra okazja, by przypomnieć sobie wyraźniejsze przykłady obrazy uczuć religijnych.

W pierwszych dniach igrzysk w Paryżu niemal każdy czuł się w obowiązku wyrazić własny pogląd w sprawie tego, co obraża chrześcijan. Od byłego premiera Morawieckiego po licznych celebrytów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił w tej sprawie swoje stanowisko, a jeden ze sponsorów igrzysk zapowiedział wycofanie finansowania. Zabrakło tylko głosu samego papieża.

Jedni w występie na jednym z paryskich mostów widzieli prześmiewcze nawiązanie do „Ostatniej wieczerzy” i uznali, że to uraża. Inni przyznali, że wprawdzie nawiązanie było, ale o urażaniu uczuć nie może być mowy. Bo przecież żartowano z obrazu, a nie z religijnego symbolu. Jeszcze inni dowodzili, że to wcale nie było nawiązanie do dzieła Leonarda da Vinci. Szybko nawet wyszperano w internecie dzieło holenderskiego barokowego malarza Jana van Bijlerta „Uczta bogów”, by przekonywać, że to właśnie ono posłużyło za wzór, a postać zajmująca w tej kompozycji centralne miejsce to nawiązanie nie do Chrystusa, lecz do Apolla. Bardziej trwałe niż ta dyskusja o przedmiocie sporu wydają się tu dwa inne zagadnienia, fundamentalne dla świata sztuki (także dla muzyki, literatury, teatru, filmu czy fotografii).