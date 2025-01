Oblężone zamki i szturm na MSN. Sprawdziliśmy, do jakich galerii chodzili Polacy w 2024 roku

Drugi rok z rzędu sprawdzamy frekwencję w galeriach, muzach i na konkretnych wystawach. Czy sztuka rzeczywiście cieszy się w Polsce rosnącym zainteresowaniem?

Na podium bez większych zmian: Zamek Królewski na Wawelu zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu najchętniej odwiedzanych instytucji związanych ze sztuką. Zastanawialiśmy się w poprzednim podsumowaniu, czy w 2024 r. powita już 3 mln gości. Przewidywania okazały się słuszne – frekwencja wyniosła 3,1 mln. Ten fenomenalny wynik sytuuje Wawel w czołówce globalnych muzeów, a wzrost względem 2023 r. wyniósł aż pół miliona gości.

Sztuka, czyli dwie stolice Polski

Zamek Królewski w Warszawie odwiedziło tymczasem milion osób mniej (2,1 mln), ale to również świetny wynik, bardzo zbliżony do zanotowanego w 2023 r. Najwyraźniej Polska zamkami (królewskimi) stoi. Stanowią jednak osobną kategorię.

Trzecie miejsce to również instytucja z Warszawy: Muzeum Narodowe (MNW) drugi rok z rzędu odwiedziło ponad 2 mln osób. Zwłaszcza gmach główny przeżywał prawdziwe oblężenie. Niewiele zabrakło, bo zaledwie kilku tysięcy gości, do przeskoczenia pułapu 1,5 mln odwiedzin. Do samej Galerii Sztuki XIX Wieku dotarło blisko 340 tys. osób.

Do granicy 2 mln zbliżyło się jeszcze krakowskie Muzeum Narodowe (MNK), którego oddziały zwiedziło prawie 1,9 mln osób (200 tys. więcej niż w 2023). W samym oddziale Muzeum Czartoryskich odnotowano nieco ponad milion gości – urok „Damy z gronostajem” najwyraźniej nie słabnie. Gmach Główny odwiedziło niecałe 300 tys., Sukiennice ponad 140 tys. Wydaje się, że w 2025 r. frekwencja powyżej 2 mln jest realnym scenariuszem.