Stargate: tajemniczy projekt Microsoftu i OpenAI. Skala przedsięwzięcia jest gigantyczna

Sztuczna inteligencja będzie pożerać coraz więcej energii. Już niedługo mogą zacząć powstawać elektrownie wyłącznie na jej użytek.

W filmie science fiction „Stargate” z 1994 r. (polski tytuł: „Gwiezdne wrota”) naukowcy znajdują na egipskiej pustyni starożytny artefakt, który okazuje się dziełem pozaziemskiej cywilizacji, umożliwiającym błyskawiczne podróże między planetami w różnych galaktykach. Stargate to także nazwa nadana tajemniczemu wspólnemu projektowi firm Microsoft i OpenAI (tej od ChatGPT). Ujawnienie jego istnienia przez „The Information”, świetnie zorientowany serwis internetowy z Doliny Krzemowej, było jednym z najgoręcej dyskutowanych newsów w ostatnich miesiącach. Obie firmy planują bowiem zbudować potężną infrastrukturę komputerową, która „teleportowałaby” sztuczną inteligencję, opartą na dużym modelu językowym (LLM), na poziom AGI, czyli tzw. ogólnej sztucznej inteligencji. Choć nie ma powszechnej zgody co do jej definicji, można w uproszczeniu przyjąć, że chodzi o program komputerowy, który będzie inteligentny niemal jak człowiek.

Miliardy na superkomputer

Skala przedsięwzięcia jest gigantyczna, gdyż AGI potrzebuje superkomputera o niespotykanej dotąd mocy obliczeniowej. Microsoft zaplanował wyłożenie na ten cel ponad 100 mld dol. (to połowa tegorocznego budżetu Polski), co stanowi zawrotną kwotę nawet jak na standardy bardzo zasobnych największych amerykańskich koncernów technologicznych. Projekt, podzielony na pięć faz, podobno już znajduje się na etapie trzeciej. A ostatnią, czyli uruchomienie superkomputera, przewidziano na 2028 r.

Jednym z największych wyzwań Stargate – oczywiście poza przekuciem mocy obliczeniowych tysięcy procesorów w AGI, co wcale nie musi zakończyć się sukcesem – będzie zapewnienie całej infrastrukturze (m.