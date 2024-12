Trzy pierwsze życzenia. Najnowszy ranking marzeń Polek i Polaków

Polacy u progu 2025 r. marzą najczęściej o podróżach. Chcieliby też rozwijać pasje i mieć mieszkanie na własność (w to wątpią najmocniej). Najrzadziej myślą o zakładaniu rodziny.

Posiadanie dziecka jest na końcu listy marzeń pokoleń wchodzących w życie, współczesnych 20- i wczesnych 30-latków. To niemal odwrotność spisów redagowanych przez poprzednie pokolenia. Bo przez dekady, zwłaszcza wśród młodych kobiet, na szczycie był ślub. Czasem zamieniał się miejscami z szeroko pojętą karierą, ale nigdy nie oddalał od podium; założenie rodziny było najważniejszym marzeniem co trzeciej młodej Polki. W czołówce były jeszcze studia; najważniejsze w przypadku co czwartej młodej Polki, dziś już niewskazywane.

Według badań prowadzonych m.in. na zlecenie Fundacji XTB oraz badań „Silversi pełni marzeń, czyli pragnienia pokolenia 50+” dzisiaj listę marzeń otwierają podróże. W pokoleniu najmłodszym, ale też każdym innym. Dla dwóch trzecich młodych Polaków, 70 proc. seniorów, połowy obywateli w średnim wieku – to najważniejsze marzenie. Nawet w najstarszym pokoleniu, wśród seniorów, osoby po osiemdziesiątce nierzadko myślą o jeszcze jednej podróży. Najstarsi przestali marzyć o piastowaniu wnuków; rodzina pozostaje ważna, ale w praktyce badania potwierdzają, że powszechnie zwolnili się z obowiązków babć na pełen etat.

Jedź, zanim odejdziesz

O podróżach marzą biedni i myślą bogaci. Zdrowi i ci mniej (bo polscy seniorzy, wedle deklaracji, oceniają swój stan zdrowia najgorzej w Europie). We wszystkich współczesnych badaniach przeżycia, doświadczenia wyraźnie dystansują dobra materialne.

Dziś dóbr materialnych – wyjąwszy mieszkania, o czym dalej – niemal nie widać w badaniach dotyczących jakichkolwiek grup wiekowych. Nawet w przypadku najbogatszych Polaków – i nie dlatego, że już mają wszystko. Raczej zmieniły się priorytety. Polacy z tej grupy, jeśli czegoś zapragną i zechcą drogo zapłacić, to np.