BDA, czyli Bomb Damage Assessment, to ocena skutków uderzeń wykonywanych przez lotnictwo, artylerię czy pociski rakietowe. Ma duże znaczenie dla planowania działań.

Ukraina otrzymała dzisiaj pierwsze 1,5 mld euro ze skonfiskowanych rosyjskich aktywów w państwach Unii Europejskiej. W ten sposób Rosjanie sami będą finansować ukraińską obronę, co na pewno ich bardzo cieszy. Dobrze wiadomo, że zgodnie z prawem i z elementarnym poczuciem ludzkiej sprawiedliwości powinni oni pokryć wszelkie szkody, jakie wyrządzili swoją agresją, a zatem to jedynie kropla w morzu tego, za co powinni zapłacić. Miejmy nadzieję, że te fundusze zostaną w Ukrainie dobrze spożytkowane.

Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, narzeka na niski przyrost naturalny w Rosji. W 1993 r. Rosja liczyła 148 829 tys. ludności, w 2019 r. było to 145 742 tys., w 2020 r. – 145 617 tys., w 2021 r. – 145 102 tys., w 2022 r. – 144 713 tys., w 2023 r. – 144 444 tys. i w 2024 r. – 143 957 tys. Widać systematyczny spadek, zaludnienie największego na świecie kraju dramatycznie spada z roku na rok, trzeba więc coś zrobić. Rozwiązanie znaleziono najlepsze z możliwych: wysłać ludzi na wojnę i regularnie używać ich do „mięsnych szturmów”. Z pewnością pomoże!

W nocy ukraińskie pociski, zapewne ATACMS-y, zaatakowały bazę lotniczą Saki na Krymie. Baza znana jest ze słynnego kompleksu NITKA – Naziemnyj Isyptywatielno-Trieniworocznyj Korabliejno-Awiacjonnyj kompleks, czyli naziemny doświadczalno-szkolny kompleks lotnictwa pokładowego. Jest tu makieta lotniskowca, jego wyrzutni startowej oraz lin hamujących, tu szkolili się piloci rosyjskiego lotnictwa pokładowego (czyli bazującego na lotniskowcach) jeszcze pod koniec istnienia ZSRR.