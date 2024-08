USA, USA, USA! Amerykanie „kupili” Kamalę Harris. Ale walka z Trumpem będzie brutalna

Tym, co najbardziej odróżniało konwencję w Chicago od przedwyborczego zjazdu Republikanów, był nastrój pogody ducha i radości. Demokraci mówili o Ameryce z nadzieją i optymizmem, kontrastującym z czarnym obrazem kraju i katastroficznymi proroctwami Trumpa i jego stronników.

Za bezsporny sukces Demokratów można uznać ich zakończoną w czwartek wieczorem (czasu USA) przedwyborczą konwencję w Chicago. Organizatorzy znaleźli sposób na umiejętne i atrakcyjne „sprzedanie” swojej kandydatki do Białego Domu milionom Amerykanów, którzy oglądali partyjny zjazd w telewizji. Konwencja odbywała się w nastroju euforii po symbolicznym przejęciu przez 59-letnią Kamalę Harris pałeczki od 81-letniego Bidena, który pod koniec lipca zrezygnował z walki o reelekcję. Konwencję śledziło na ekranach znacznie więcej osób niż zjazd Republikanów w Milwaukee miesiąc temu. Uwagi mediów nie odwróciły antyizraelskie demonstracje na ulicach Chicago, które nie okazały się tak liczne, jak się obawiano.

Harris: prezydentka wszystkich Amerykanów

Harris wygłosiła na zakończenie zjazdu 37-minutowe przemówienie. Przy akompaniamencie burzliwych owacji uroczyście przyjęła prezydencką nominację. Przypomniała swoją niezwykłą drogę na szczyty władzy – biografię córki imigrantki z Indii i czarnoskórego Amerykanina z Jamajki. Obiecała, że jeśli zdobędzie najwyższy urząd, będzie „prezydentką wszystkich Amerykanów”, starając się jednoczyć podzielony kraj. Podkreśliła, że stawką są losy demokracji w USA, zagrożonej przez Donalda Trumpa, i oświadczyła, że „celem definiującym jej prezydenturę” będzie „odbudowa klasy średniej”.

Nie przedstawiła konkretów, ale jej wcześniejsze wystąpienia, m.in. propozycja podwyżki podatków od korporacji z 21 do 28 proc., sygnalizują, że planuje kontynuację reform w progresywnym duchu. Odnosząc się do sprawy wymykającej się spod kontroli nielegalnej imigracji, przypomniała, że Trump sam zablokował uchwalenie ustawy uzgodnionej przez obie partie, która miała uszczelnić granicę, gdyż zależało mu, by temat służył mu dalej jako maczuga w jego kampanii.