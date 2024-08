Rosyjskie wojska w znacznym stopniu polegają na cywilnych komunikatorach i smartfonach w prowadzeniu łączności i wymiany danych na polu walki. Czy aresztowanie Pawła Durowa zachwieje tym systemem?

Drony zaatakowały kolejny skład uzbrojenia, tym razem w bazie lotniczej Batajsk nieopodal Rostowa nad Donem. Wywołały pożar, z dymem poszły cenne bomby kierowane. Oficjalnie nie stacjonuje tu żadna jednostka, ale to lotnisko wojskowe i w toku operacji poszczególne pułki wykorzystują te bazy, które akurat są dostępne, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Możliwe, że i tu Ukraińcy użyli nowych dronów Palanycia, które mają prosty napęd odrzutowy, są zatem szybsze od aparatów napędzanych silnikami tłokowymi, co ułatwia im przenikanie do wrogiego systemu obrony powietrznej.

Według rosyjskich władz dziś rano zakończyła się „aktywna faza wybuchów i pożar” w składzie amunicji w rejonie Ostrogożska. Jak rozumiemy, teraz zacznie się faza pasywna. Skład w Proletarsku chyba pali się nadal, bo żadnych informacji o ugaszeniu go nie ma. Pojawiła się za to informacja, że do 20 sierpnia w akcji straciło życie 18 strażaków.

Kursk, Pokrowsk, Torećk

Według amerykańskich źródeł Rosjanie będą potrzebować jeszcze 15–20 brygad, by wypchnąć Ukraińców z obwodu kurskiego. Czy Amerykanie mają świadomość, że mniej więcej tyle wojsk w postaci jednostek ekwiwalentnych (pułków) już tutaj walczy i jakoś sukcesów nie odnoszą? Mieszkańcy Sudży dyskutują tymczasem, czy są już w Ukrainie. Nie widać, by jakoś ich to przerażało.

Amerykanie wciąż nie pojęli mentalności Rosjan – oni po prostu średnio się tym przejęli. Nie wygląda na to, żeby podejmowali energiczne kroki w celu odzyskania ziem. Najwyraźniej nie uważają tej straty za godną uwagi. Przyjdzie czas, to się stąd „ukrów” wykurzy, na razie niech siedzą, jak im dobrze.