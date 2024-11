Źle się to zapowiada. To największa szkoda, jaką Trump wyrządził Ameryce i światu

Ameryka się zmieniła. Donald Trump bez masowego poparcia nie wygrałby wyborów. Realna demokracja wymaga prawdziwych demokratów. Żaden przywódca sam jej nie rozmontuje. Masa wyborców musi mu ufać.

Cała grupa młodych prowadzących show „SNL” („Saturday Night Live”), program telewizyjny w sieci NBC, pełen gwiazd i polityczno-obyczajowych żartów, przygotowała wieczór, w którym świetnie pokazano, jak zdecydowani krytycy Trumpa zmieniają radykalnie o nim zdanie po wyborach. Najpierw mówili, że to katastrofa, w ogóle się nie nadaje na prezydenta. Teraz zaprzeczają, by kiedykolwiek źle się o nim wyrażali, a na koniec przechodzą do pochlebstw i zachwytów. Jasne, że trzeba się ogrzać w blasku władzy, a prezydent jest rozdawcą wszelkich dóbr i łask.

Zresztą Donald Trump nie musi akurat szukać nowo nawróconych zwolenników. Zaczyna kompletować już swoją ekipę rządową, skomponowaną z zawsze wiernych i lojalnych. Trafiły też do niej osoby co najmniej niedopasowane do stanowisk, jak jeden z Kennedych, antyszczepionkowiec, na stanowisko szefa resortu zdrowia. A wywiad miałby dostać się w ręce kobiety, która w czasie kampanii powielała rosyjską propagandę na temat Ukrainy.

Nieprzewidywalny Trump. To nie musi być atut