1018. dzień wojny. Szalone propozycje powstrzymania Rosji. Brytyjska jest genialna, ale ma wadę

Wszyscy gorączkowo szukają sposobu zakończenia ciężkiej i niebezpiecznej wojny. Nawet kapitulacja Ukrainy nie jest żadnym rozwiązaniem, bo Rosjanie zaczną się wtedy szykować na kolejny etap wojny: z Zachodem.

Właśnie ogłoszono, że druga partia dziesięciu F-16 z Danii dotarła do Ukrainy, co zwiększa liczbę samolotów tego typu do 19. Problemem są nie maszyny, ale wyszkolenie pilotów. Miejmy nadzieję, że wzmocni się chociaż obrona powietrzna.

Wczoraj drony morskie i lotnicze uderzyły w port w Kerczu na Krymie. Strat jeszcze nie ustalono, ale Rosjanie czasowo wstrzymali ruch na moście Krymskim, bo bali się, że będzie celem ataku. A może to była przymiarka?

6 grudnia trzykrotnie został trafiony budynek sztabu 3. Wiślańskiej Dywizji Zmechanizowanej w miasteczku Boguczar w obwodzie woroneskim. Czyli walka z wyższymi rosyjskimi oficerami trwa. Boguczar leży ok. 200 km od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę, czyli jest w zasięgu pocisków ATACMS. Gdyby ktoś nam cztery lata temu powiedział, że amerykańskie pociski będą niszczyć rosyjskie sztaby w koszarach pod Woroneżem, bylibyśmy zdziwieni.

Alaksandr Łukaszenka poprosił Władimira Putina o rozmieszczenie pocisków Oriesznik (o ile istnieją, bo na Dniepr odpalono przypuszczalnie morski pocisk balistyczny Buława) na Białorusi, przy czym Mińsk decydowałby o celach. Putin obiecał, że to zrobi, ale w drugiej połowie 2025 r. Po co Oriesznik na Białorusi? Spod Smoleńska nie dolecą do Lizbony? Podobno mają zasięg ok. 5 tys. km, więc w czym problem? Łukaszenka nie strzeli bez zgody Putina. To demonstracja w stylu „z Radomia bliżej do Egiptu”. Ale najwyraźniej działa.

Propozycja chińsko-brazylijska