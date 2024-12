1036. dzień wojny. Robi się nieprzyjemnie. Wygląda na to, że Rosjanie zestrzelili cywilny samolot

Zimowe działania bojowe są uciążliwe i szalenie wyczerpujące. Ale dowódcy często patrzą na to całkiem inaczej. Żołnierze są wszak od tego, żeby znosić trudy walki, nie ma przeproś.

Ukraina od początku wojny obchodzi święta i Nowy Rok według kalendarza gregoriańskiego, a nie używanego w prawosławiu juliańskiego. Odcięła się od sowieckich tradycji. W Rosji oczywiście dni wolne trwają od 1 do 8 stycznia 2025 r.

Elon Musk oświadczył, że jest w stanie załatwić zawieszenie broni na okres świąteczny. Chyba nikt mu nie powiedział, że te dni w Ukrainie i Rosji się nie nakładają. Jak miałoby to wyglądać? Rosjanie przerywają działania bojowe w ukraińskie święta, Ukraińcy w rosyjskie? Absurd. Ale to nie pierwsza taka wpadka; Richard Nixon zaproponował Demokratycznej Republice Wietnamu, w większości buddyjskiej, przerwę w działaniach na czas świąt. Tradycje próbowali tu narzucać Francuzi, ale wskórali tyle, że to czas zabaw i festiwali przeznaczonych głównie dla turystów.

Rosjanie w żaden sposób nie potraktowali tego poważnie, czego dowiedli, atakując Kijów i infrastrukturę energetyczną. Nocą z 24 na 25 grudnia wysłali falę pocisków manewrujących i dronów Shahed, celem były elektrociepłownie w Słowiańsku i Iwano-Frankowsku.

No bo w sumie po co Ukraińcom prąd w Boże Narodzenie? Co trzeba mieć zamiast serca, by tak traktować mieszkańców? Za to odpalone wczoraj amerykańskie pociski HIMARS trafiły w sztab 810. Brygady Piechoty Morskiej Gwardii. Część jej oficerów do świąt nie dożyje.

Wczoraj do Uljanowska dotarła niespotykanie duża partia trumien z poległymi Rosjanami, zdaniem jednego z kierowców było ich ok. 180. Zgłoszą to do Księgi Guinnessa?

Po sześciu miesiącach szkolenia we Francji Ukraińcy są wstępnie gotowi działać na Mirage 2000-5F. To przyzwoity wielozadaniowy myśliwiec, choć nieco starszej generacji.