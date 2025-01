W mediach zawrzało: trwa ukraińskie natarcie, Ukraińcy ruszyli na Kursk! Faktycznie, wojska uderzyły i wbiły się w ugrupowanie wroga w kierunku Kurska. O co tak naprawdę tu chodzi?

Na frontach bez większych zmian, tylko obwód kurski znów przykuł uwagę obserwatorów. Ożywiło się, lecą doniesienia o silnej ukraińskiej ofensywie. A inne odcinki do znudzenia przypominają stan z wczoraj, przedwczoraj itd. Dlatego dziś je pominiemy, zajmijmy się obwodem kurskim.

Po co Ukraińcy mieliby nacierać?

Ukraińskie wojska wtargnęły niespodziewanie do obwodu kurskiego na początku sierpnia 2024. Dla Rosjan miał to być szok: wojna przenosi się na ich ziemie! Spodziewano się, że wystąpi przynajmniej jedna z trzech rzeczy: po pierwsze, Moskwa przerzuci wojska z krytycznych odcinków w Donbasie, a tym samym zaprzestanie ofensywy w tym rejonie. Miało to ich pogonić na północ, a Ukraińcy zyskaliby czas na przygotowanie do obrony. Po drugie, spodziewano się, że przy ewentualnych negocjacjach Rosjanie będą musieli z czegoś zrezygnować w zamian za zwrot własnych terenów. Po trzecie, była nikła nadzieja, że może to zachwiać pozycją Putina. No bo jak to, nie dość, że przez dwa i pół roku nie pokonał Ukrainy, to jeszcze traci rosyjskie ziemie?

Jak wiadomo, nic z tego się nie ziściło. Moskwa podeszła do sprawy spokojnie, co tym bardziej pokazuje, że jest przekonana o swoim całkowitym zwycięstwie. A jeśli Ukraina ulegnie, to odda nie tylko ziemie kurskie, ale i Charków, Kijów, Lwów, w ogóle wszystko. Skoro jesteśmy na zwycięskiej trajektorii, to czym się przejmować? Nie ma o co kruszyć kopii. Dlatego Rosjanie skierowali w ten rejon zbieraninę wojsk, która była pod ręką. Jakieś jednostki szkolne, rezerwowe, terytorialne, oddziały operacyjne Rosgwardii, Straż Graniczną itp. Miały powstrzymać Ukraińców przed dalszymi postępami.