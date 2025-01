1066. dzień wojny. Czy to już wojna z Zachodem? Tajemniczy okręt i niebezpieczne ruchy Rosjan na morzu

Nowoczesny rosyjski okręt badawczy „Jantar” kręcił się koło kabla podmorskiego łączącego Wielką Brytanię z USA, ale został przepędzony przez brytyjskie okręty. Dlaczego? Bo to nie jest okręt badawczy. To jednostka rozpoznania podmorskiego i radioelektronicznego.

Pojawiają się sprzeczne informacje na temat stanu rosyjskiej gospodarki. Według Reutersa Władimir Putin miał oświadczyć, że Rosja osiągnęła swoje cele wojny w Ukrainie, a na Kremlu pojawiły się głosy niezadowolenia z sytuacji ekononicznej. Do tego agencja dorabia logiczny wniosek, że Putin będzie chciał zakończyć wojnę. Z kolei rosyjski opozycyjny portal Meduza, zwykle wiarygodny i dobrze znający Rosję, twierdzi, że narasta niezadowolenie szeroko rozumianych rosyjskich elit i dlatego Putin się zabezpiecza, chcąc rozładować napięcie i postawić się w roli zwycięzcy. Ale według Meduzy nie oznacza to końca wojny, tylko co najwyżej zamrożenie jej na rosyjskich warunkach do czasu postawienia gospodarki nieco na nogi. Sprawę komplikuje ręczne sterowanie i manipulacje. Według International Energy Agency rosyjski eksport ropy naftowej w 2024 r. spadł o niemalże 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego, ale zyski Rosji z tej sprzedaży wzrosły o 2 proc. (o 3,8 mld dol.). Tak sobie Rosja radzi.

Co dziś płonie?

W ciągu ostatniej nocy Ukraina zaatakowała Rosję za pomocą 120 dronów dalekiego zasięgu, inne źródła mówią nawet o 140–170 aparatach. Wśród zaatakowanych celów była rafineria ropy naftowej w Riazaniu, w której wybuchł bardzo gwałtowny pożar, tu z pewnością paliła się ropa albo inne produkty naftowe. Ten pożar był jednak bardziej imponujący i wywoływał grozę. W Biańsku natomiast trafiono w zakład produkcji elektroniki, znany jako Kremnij EŁ. Jest to jeden z nielicznych rosyjskich zakładów produkujących mikroelektronikę, zatrudnia ok. 1,7 tys. ludzi. Chyba nie trzeba mówić, kto jest głównym odbiorcą produktów zakładu? W ogóle według Rosjan w obwodzie briańskim zestrzelono 37 dronów.