W wojsku sporządza się masę dokumentów. W erze elektronicznej można by to znacznie usprawnić, ale wojskowe przepisy o podpisach i pieczątkach zmuszają do tworzenia absurdalnych papierów, także na wojnie.

26 stycznia ukraińskie drony dalekiego zasięgu ponownie uderzyły w składy i warsztaty pod Orłem, gdzie przechowuje się i przygotowuje do działania drony Gerań 2, czyli licencyjne irańskie Shahed-136. Według GUR zniszczono ok. 200 aparatów. Nowym dowódcą Operacyjno-Strategicznej Grupy Wojsk Hortycja (OSGW Hortycja) został gen. mjr Michaiło Drapaty, dotychczas dowódca wojsk lądowych. Zastąpi gen. bryg. Andrija Hnatowa. Dowódca wojsk lądowych Ukrainy odpowiada za szkolenie i generowanie sił, za gotowość bojową, regulaminy, opracowania taktyczne itp. Dowódca liniowy, realnie kierujący działaniami, to większy prestiż. To najważniejsza grupa wojsk, odpowiedzialna za obszar operacyjno-strategiczny od Charkowa aż po rejon Pokrowska i Kurachowe. Tutaj sytuacja jest najtrudniejsza. W dwóch pozostałych grupach wojsk, OSGW Piwnicz na północy i OSGW Tawrija na południu, są tylko niewielkie obszary realnych działań: w pierwszej obwód kurski, w drugiej cały front południowy, relatywnie spokojny z wyjątkiem wschodniego skraju (okolice Wełyki Nowosiłki). Pod OSGW Hortycja podlegają cztery operacyjno-taktyczne grupy wojsk (OTGW): Charków, Kupiańsk (front od granicy do rzeki Doniec), Ługańsk (od Dońca do Torećka włącznie), Donieck (na południe od Torećka do rejonu Kurachowe włącznie). Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow wylewa w swoim programie krokodyle łzy na „płonącą rosyjską ropę naftową”.