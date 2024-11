Lichocka brzydko zagrała Sochanem. Obłudne pudło posłanki PiS

Ewentualne sprostowanie posłanka PiS Joanna Lichocka mogłaby zacząć słowami zamieszczonymi na swoim profilu, skierowanymi do jednego z oponentów politycznych: „jak można gadać takie bzdury”.

Posłanka PiS Joanna Lichocka, podobnie jak jej partyjni koledzy, nie posiada się z euforii z powodu wyniku amerykańskich wyborów prezydenckich. Liczne dowody można znaleźć na jej facebookowym profilu, gdzie publikuje wpisy wyrażające radość z powodu rychłego powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Przy okazji szerzy nieprawdziwe informacje.

Czytaj też: Lichocka wraca. Dobre wychowanie? Wstajemy z kolan

Ta wypowiedź jest fałszem!

Przedwczoraj entuzjastycznie powieliła wpis z platformy X opublikowany na anonimowym koncie Rozgłośnia3. Głosi on, że „Jeremy Sochan oddał głos na Donalda Trumpa. Trzeba w końcu zrobić porządek z imigrantami – powiedział, wrzucając kartkę do urny”. Niżej widnieje zdjęcie, na którym Sochan, jedyny Polak grający aktualnie w zawodowej lidze NBA (w San Antonio Spurs), trzyma kartę do głosowania nad urną.

Posłanka Lichocka nie zadała sobie trudu, by zweryfikować autentyczność wpisu czy fotografii. Tymczasem została ona zrobiona przy okazji ubiegłorocznych polskich wyborów parlamentarnych. Sochan ma bowiem dwa obywatelstwa – polskie i amerykańskie – i korzysta z prawa wyborczego w obu krajach. – Jeremy głosował w wyborach prezydenckich przed dwoma tygodniami i przy okazji zachęcał innych, by też to zrobili. Oczywiście nie ujawnił, kogo poparł, a zamieszczona w tym wpisie wypowiedź jest fałszem, nigdy z jego ust nie padła – mówi Michał Pacuda, zawiadujący marketingiem i PR koszykarza w Polsce.