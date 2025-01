Trump prezydentem, Świątek w ćwierćfinale; biskupi oburzeni. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Ameryka ma 47. prezydenta; Iga Świątek idzie jak burza w Australian Open; Tusk reaguje na wulgarne okrzyki podczas wiecu Nawrockiego; biskupi nie uznają decyzji o zmniejszeniu lekcji religii w szkołach; wraca piłkarska Liga Mistrzów.

1. Donald Trump zaprzysiężony

Od poniedziałku Donald Trump jest 47. prezydentem USA. To jego druga kadencja, choć nie z rzędu, ale z przerwą na cztery lata władzy Joe Bidena.

Zaprzysiężenie Trumpa zerwało z kilkoma tradycjami i zwyczajami. Nie odbyło się przed Kapitolem, ale w środku budynku. Nigdy wcześniej obejmujący urząd nie zapraszali na tę uroczystość zagranicznych przywódców, środowisko Trumpa przeciwnie – wysłało zaproszenia, choć generalnie do bliskich sobie skrajnie prawicowych liderów państw, takich jak premier Węgier Viktor Orbán.

Wszyscy czekali na przemówienie Trumpa i w trakcie można było być pewnym, że obawy były uzasadnione. Było o odebraniu Kanału Panamskiego, o „oficjalnie uznanych tylko dwóch płciach” czy o złotych czasach USA wraz z nadejściem Trumpa. Nowy prezydent zapowiedział stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem i stan alarmowy w energetyce („będziemy wiercić, wiercić, wiercić”).

„Pewne jest tylko jedno: sam Trump świetnie się bawi. Ale jego dobry nastrój zderza się z niepokojem europejskich komentatorów. Nigdy w czasach współczesnych nie było aż takiej niepewności” – pisze na Polityka.pl Marek Ostrowski. I wymienia cztery główne problemy związane z nadchodzącą drugą kadencją.

2. Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open

Najlepsza polska tenisistka i druga rakieta świata bez najmniejszych problemów awansowała w poniedziałek do ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open. Jej przeciwniczką była jedna z największych niespodzianek turnieju, pochodząca z Ukrainy i grająca dla Niemiec Eva Lys (lucky loserka). Dość wspomnieć, że mecz nie trwał nawet godziny. Pierwszy set Iga Świątek wygrała do zera, w drugim Niemka zdobyła jednego gema (czemu towarzyszyła eksplozja radości).

W ćwierćfinale Polkę czeka dużo trudniejsze zadanie. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Emma Navarro, która w bardzo zaciętym, trzysetowym meczu pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę.

Także w poniedziałek Światowa Agencja Antydopingowa poinformowała, że nie odwoła się od decyzji Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa w sprawie Igi Świątek. Sprawa pozytywnego wyniku testu antydopingowego polskiej tenisistki jest więc definitywnie zamknięta.

3. Tusk reaguje na krzyki ze spotkania Nawrockiego

Podczas weekendowego spotkania kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego w Lęborku jeden z jego uczestników stwierdził, że Donald Tusk zrobi wszystko, żeby kandydat PiS nie został głową państwa, nawet jeśli wygra wybory. Ludzie w reakcji zaczęli krzyczeć: „Nie bać Tuska”, co przerodziło się według obserwatorów w wulgarne „j…ć Tuska”.

„Nie bać Tuska? Uczciwi nie mają się czego bać” – napisał premier w poniedziałek na X.

„Na spotkania otwarte są wpuszczani bardzo różni ludzie o bardzo różnych poglądach. Może się zdarzyć, że pojawiają się wulgaryzmy, natomiast w takim momencie każdy kandydat powinien natychmiast reagować, bo nie może być na to przyzwolenia” – skomentował kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

„Może pan Nawrocki boi się zareagować. Może on się boi tego, co wtedy powiedzą o nim jego wspierający. Natomiast jeżeli chce kandydować na najwyższy urząd w państwie, to powinien dbać o całość wspólnoty i powinien dbać o nasze narodowe świętości” – dodał także kandydujący w majowych wyborach marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

4. Biskupi grzmią w sprawie religii w szkole

Polski episkopat jest bardzo niezadowolony po podpisaniu przez szefową MEN Barbarę Nowacką rozporządzenia w sprawie ograniczenia lekcji religii w szkołach do jednej godziny w tygodniu (do tej pory były dwie). Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2025 r.

Biskupi uważają, że rozporządzenie jest aktem bezprawnym, bo „nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi”.

Przypomnijmy, że rozporządzenie zakłada także twardą zasadę, że lekcja religii (oraz etyki) będzie tylko przed lub po obowiązkowych zajęciach szkolnych (poza tymi oddziałami, w których wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki).

5. Szczęsny wróci do bramki FC Barcelona?

Już dziś kolejne mecze Ligi Mistrzów, a w katalońskich mediach – jak zwykle – jednym z tematów jest obsada bramki FC Barcelona. Wojciech Szczęsny po kilkunastu tygodniach w końcu w niej stanął i zbierał bardzo dobre recenzje. Ale też w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madyt sfaulował Kyliana Mbappe, dostał czerwoną kartkę i wyleciał z boiska.

Czy zagra dziś z Benfiką Lizbona, czy bronił będzie Inaki Pena? „Widzieliśmy, co »Tek« [pseudonim Szczęsnego] potrafił zrobić w Superpucharze, jego osobowość jest niesamowita, jest mistrzem. Zobaczymy jutro” – mówił w poniedziałek trener Hansi Flick. I chwalił Polaka: „Myślę, że to jeden z najlepszych transferów, jakie przeprowadziliśmy. Nie tylko ze względu na to, jak gra, ale ze względu na jego wsparcie dla innych zawodników”.