O czym mówiono na gali Paszportów POLITYKI. Był apel od hafciary i lista zadań dla rządzących

W niespokojnych czasach kultura może dać chwilę wytchnienia, częściej jednak przypomina o tym, co najważniejsze. A czasami dosłownie ratuje życie. O tym mówili bohaterowie gali 32. Paszportów POLITYKI.

Tegoroczne spotkanie na Paszportach ich laureatki i laureaci potraktowali jako okazję, by powiedzieć o swojej sytuacji. Przypominali, że kultura w Polsce wciąż potrzebuje instytucjonalnego i systemowego wsparcia, bez którego twórcy często skazani są na rezygnację ze swoich pasji i zawodów. A było do kogo o tym mówić. Po raz pierwszy od dziesięciu lat rozdania Paszportów POLITYKI nie zignorowało Ministerstwo Kultury: w gali uczestniczyła ministra Hanna Wróblewska. Zresztą – jak zauważył Bartek Chaciński, wicenaczelny POLITYKI, wraz z dziennikarką TVN24 Martą Kuligowską prowadzący tegoroczną ceremonię – ostatnią przedstawicielką resortu, która wybrała się na Paszporty, również była ministra: Małgorzata Omilanowska. Na widowni zasiadła także marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Paszportowa gala nie zmieniła się przy tym w polityczny wiec. Transmitowana na żywo przez kanał TVN24 z warszawskiego studia ATM była w pierwszej kolejności świętem kultury i wielkich talentów, choć ze sceny padały konkretne deklaracje i prośby o to, by władze nie zapominały o swoich powinnościach wobec świata sztuki. Zwłaszcza że ubiegły rok był czasem zmian personalnych, które mocno dotknęły nie tylko środowisko filmowe, lecz także teatralne i galeryjne. To był czas intensywnej walki filmowców o tantiemy z serwisów streamingowych, pisarzy i wydawców o regulacje rynku księgarskiego, a całego środowiska o korzystny kształt ustawy o zabezpieczeniu społecznym artystów zawodowych. Ostatnie miesiące to także coraz silniejszy lęk przed sztuczną inteligencją: nie boimy się co prawda, że ludzkość zostanie zdziesiątkowana przez armię terminatorów, ale utrata pracy lub zleceń na rzecz programów AI to już codzienność twórców.