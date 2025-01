Poważnej reformy w oświacie nie było ani jednej. Przed Nowacką osiem wielkich wyzwań

W 2025 r. będziemy zapewne świadkami walki różnych środowisk o to, kto w sprawie zmian powinien mieć decydujący głos. Gdyby posłuchać akademików, zapewne pierwszymi, których wyprosi się z grona współtwórców reformy, byliby uczniowie.

Barbara Nowacka zapowiedziała, że w 2025 r. będzie prowadzony szeroko zakrojony dialog Ministerstwa Edukacji Narodowej ze społeczeństwem. Zostanie powołana Rada Reformy, której zadaniem będzie m.in. oswojenie ze zmianami Polek i Polaków, wsłuchanie się w głosy poparcia oraz krytyki i zgodne z nimi dopracowanie szczegółów.

Ministra uważa, że tylko taka reforma ma sens, która zostanie przegadana. Ludzie muszą wiedzieć, co się zadzieje w szkołach, mają też prawo włączyć się w reformowanie i zatrzymać pewne zmiany, jeśli są im przeciwni. Skala dialogu jest tak duża, że odebrała mowę autorytetom akademickim, przyzwyczajonym przez poprzednią władzę, że minister się nie tłumaczy, tylko nakazuje, a środowisko nie pyta, tylko wykonuje polecenia. Rodzice zaś nie mają o niczym pojęcia. Nagle wszystkie plany są jawne i można się z nimi nie zgadzać.

Mała i wielka reforma oświaty

Że to nie są puste słowa, przekonaliśmy się podczas prac nad okrojeniem podstaw programowych, modelem absolwenta przyszłości, podstawami programowymi edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej, ograniczeniem lekcji religii z dwóch w tygodniu do jednej. Jest tyle zmian, że dla porządku można by je nazywać małą reformą (wchodzą w życie w tym i następnym roku szkolnym) oraz wielką (2026/2027).

Społeczeństwo mamy mocno zróżnicowane, te podziały widać nawet w pokojach nauczycielskich i salach lekcyjnych. Reforma – mała i duża – jest i będzie wprowadzana w społecznym rozdarciu, w atmosferze wręcz bojowej. Dlatego działaniom dla przyszłości ma towarzyszyć troska nauczycieli o teraźniejszość. Jednym z kluczowych zadań 2025 r.