Batalionowa kolumna rosyjskich wojsk, przemieszczająca się przez obwód kurski, zatrzymała się na godzinę w ciasnym szyku. Oczywiście od razu przyleciała seria pocisków z wyrzutni HIMARS i zamieniła pojazdy pancerne w dymiące wraki.

Rosjanie zaczęli przenosić uchodźców do ośrodków wypoczynkowych nad Morzem Azowskim w obwodzie zaporoskim. Mimo to nie nazwalibyśmy tego wakacjami. Tymczasem Ukraińcy w obwodzie kurskim umacniają się, organizują rozpoznanie walką i docierają do kolejnych wsi, gdzie dochodzi do potyczek z rosyjskimi wojskami i siłami bezpieczeństwa (FSB, Rosgwardia, policja, straż graniczna). Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeńcy są traktowani humanitarnie. Nie wiadomo, ilu ich jest; Rosjanie mówią o ok. 4 tys. zaginionych żołnierzy i innych „siłowików”. Ukraińcy okupują 1050 km kw. rosyjskiego terytorium (Rosjanie zajmują ponad sto razy więcej terenów Ukrainy). Przebywa tu ok. 2 tys. Rosjan, 125 tys. ewakuowano. Warto dodać, że Rosjanie stosowali przymusową ewakuację. To sprzeczne z prawem międzynarodowym.

W rejonie walk pojawiają się kolejne rosyjskie jednostki. Razem z elementami 7. Dywizji Powietrzno-Szturmowej Gwardii dotarli żołnierze z 22. Pułku Zmechanizowanego nowo sformowanej 72. Dywizji Zmechanizowanej. Obok mocno przetrzebionej 810. Brygady Piechoty Morskiej Gwardii pojawiły się pododdziały 155. Brygady Piechoty Morskiej. Walczą tu też 1428. i 1434. Rezerwowy Pułk Zmotoryzowany, jednostki aktywne rezerw BARS, zmobilizowanych ponad rok temu i teraz kierowanych do regularnych walk. Trwają starcia o wieś Giryj po wschodniej stronie ukraińskiego włamania. Broni się tutaj 272. Pułk Zmechanizowany z 47. Częstochowskiej Dywizji Pancernej, także nowo sformowanej jednostki (na froncie charkowskim walczą należące do niej 26. Feodozyjski i 153.