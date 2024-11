Układ sił na Kapitolu? „To skomplikowane”. Czy Kongres ochroni przed Trumpem amerykańską demokrację?

Gdyby Demokratom udało się zdobyć większość w Izbie Reprezentantów, mimo ewentualnej wygranej Trumpa w wyborach do Białego Domu mogliby skutecznie blokować jego poczynania, przynajmniej w polityce krajowej. Są w tej sprawie umiarkowanie optymistyczni.

W zbliżających się wyborach w USA uwaga opinii publicznej zdaje się skupiać niemal wyłącznie na wyniku wyścigu do Białego Domu, ale ważne są także odbywające się w tym samym czasie wybory do Kongresu. Tym bardziej że Kongres może stać się jedną ze skuteczniejszych barier powstrzymujących Donalda Trumpa przed najbardziej radykalnymi posunięciami.

Czytaj także: Trump kontra Harris – siedem głównych pól walki

Trudny układ sił na Kapitolu

W ciągu ostatnich 30 lat partia zwycięskiego kandydata w wyborach prezydenckich zdobywała także większość w obu izbach Kongresu. Umożliwiało to wygranemu prezydentowi przeforsowanie ustaw obiecanych podczas kampanii wyborczej, zanim zmiana układu sił na Kapitolu – zwykle po dwóch latach jego pierwszej kadencji – nie udaremniała dalszych zapowiadanych przez niego zmian.

Tym razem jest bardzo prawdopodobne, że tegoroczny zwycięzca lub zwyciężczyni będą mieli od początku sytuację trudniejszą, ponieważ co najmniej jedna z dwóch izb Kongresu znajdzie się pod kontrolą partii opozycyjnej. Obecnie większość w Izbie Reprezentantów – 220 do 212 – posiada Partia Republikańska (GOP). W Senacie przeważają Demokraci, mając tam 51 mandatów, podczas gdy Republikanie – 49. Sondaże i ich analizy wskazują, że tegoroczne wybory mogą to odwrócić: Senat znajdzie się pod kontrolą Republikanów, natomiast w Izbie Reprezentantów większość zdobędą Demokraci.

Demokraci stracą Senat?

W wyborach do Kongresu, odbywających się w USA co dwa lata, ważą się losy tylko jednej trzeciej miejsc w Senacie, bo kadencja senatora trwa 6 lat. Minimalna demokratyczna większość w Senacie (51–49) oznacza, że Demokraci mogą tam stracić tylko jeden mandat, by zachować kontrolę, i to przy założeniu, że wybory wygra Kamala Harris, ponieważ wtedy jej wiceprezydent (Tim Walz) będzie rozstrzygał swoim głosem wynik remisowych głosowań. Jest to jednak mało prawdopodobne.

Czytaj także: Harris walczy o niezdecydowanych. Fatalna gafa Bidena może pogrzebać jej szanse

Demokraci niemal na pewno stracą mandat w Zachodniej Wirginii, gdzie demokratyczny senator Joe Manchin odchodzi na polityczną emeryturę, a w tym konserwatywnym stanie nie mają w tym roku innego kandydata z szansami na zwycięstwo. Sondaże wskazują, że w Montanie wybory przegra ubiegający się o reelekcję demokrata John Tester, natomiast w Ohio, Pensylwanii i Wisconsin, gdzie o ponowny wybór walczą – odpowiednio – Sherod Brown, Bob Casey Jr. i Tammy Baldwin, wyścig jest wyrównany i przewiduje się, że zwyciężyć tam mogą ich republikańscy rywale. Dwa ostatnie z tych stanów to stany swingujące i możliwe, że jeśli 5 listopada wyborcy wybiorą Trumpa, zagłosują także na kandydatów na senatorów z GOP.

W sytuacji, gdy dwa miejsca w Senacie (w Zachodniej Wirginii i Montanie) zostaną prawie na pewno przez Demokratów stracone, będą oni mogli zachować większość, tylko jeśli niespodziewanie wygrają wybory w paru innych stanach. Liczą na taką niespodziankę w Teksasie, gdzie walczącego o reelekcję republikańskiego senatora Teda Cruza dogania w sondażach kandydujący Demokrata, czarnoskóry Colin Allred, były popularny futbolista. Nadzieję pokładają także w wyborach w Nebrasce, gdzie urzędująca republikanka Deb Fisher rywalizuje z niezależnym kandydatem Danem Osbornem, którego poglądy wskazują, że będzie głosował raczej z Demokratami. Szanse obu challengerów ocenia się jednak niewysoko.

Czytaj także: USA tuż przed wyborami – w sieci zamęt i fejki. Kreml chciałby, żeby Trump przegrał o włos

Wybory do Izby Reprezentantów przesądzone

W Izbie Reprezentantów wynik wyborów w przeważającej większości okręgów (lub dystryktów) uchodzi za przesądzony z powodu tzw. gerrymandering, czyli manipulacji ich granicami tak, żeby zapewnić zwycięstwo jednej z dwóch głównych partii. Tylko w 73 okręgach – na 435 – siły między kandydatami są wyrównane.

Urzędujący w takich dystryktach kongresmani (lub kongresmanki) z Partii Republikańskiej muszą zachować swoje mandaty w 17 okręgach, w których w 2020 r. prezydenckie wybory wygrał Biden, co wskazuje na poparcie tam liberalnych programów, a więc zwiększa szanse kandydatów demokratycznych. Urzędujący w „swingujacych” dystryktach Demokraci są w lepszej sytuacji, gdyż ubiegają się o mandaty tylko w pięciu okręgach wygranych w 2016 r. przez Trumpa, a więc skłaniających się na prawo.

Czytaj także: Swingujący Polonusi. Czy biało-czerwoni mogą zdecydować o wyniku wyborów w USA

Takie właśnie kalkulacje są powodem umiarkowanego optymizmu Demokratów co do ich szans w wyborach do Izby Reprezentantów. Gdyby udało się im zdobyć tam większość mimo ewentualnej wygranej Trumpa w wyborach do Białego Domu, mogliby skutecznie blokować jego poczynania, przynajmniej w polityce krajowej. Izba Reprezentantów ma „władzę portfela”, uchwalając ustawy decydujące o budżecie państwa i jego polityce podatkowej, co zwykle poważnie ogranicza swobodę manewru prezydenta w tych kwestiach.

Partia dominująca w Izbie, a więc także decydująca o porządku obrad wszystkich jej komisji, może również wszczynać parlamentarne dochodzenia w sprawach odpowiedzialności rządu za rozmaite kryzysy i niedociągnięcia. Może wreszcie uruchomić procedurę impeachmentu przeciw prezydentowi. Z wszystkich tych powodów Kongres – obok sądów – uchodzi za główne zabezpieczenie systemu przed ewentualnymi nadużyciami władzy lub autorytarnymi posunięciami urzędującego prezydenta.