Dlaczego Amerykanie chcą zmusić Ukrainę do obniżenia wieku poborowych z 25 do 18 lat? Sprawność ukraińskiego systemu mobilizacji wzbudza niepokój, ale nie wydaje się, by akurat ten ruch rozwiązał wszystkie jego problemy.

Ukraińskie drony skutecznie zaatakowały skład paliw Briańsku, gdzie wybuchł bardzo intensywny pożar. Z kolei zakłady lotnicze w Taganrogu otrzymały trafienia rakietami. Spłonęło 14 samochodów, ale zasadnicze straty są oczywiście w halach produkcyjnych. To właśnie tam remontuje się i modernizuje samoloty Beriew A-50, czyli rosyjskie maszyny dozoru radiolokacyjnego klasy AWACS, służące do obserwacji przestrzeni powietrznej i naprowadzania myśliwców na cele. Wcześniej je tam produkowano, a raczej wyposażano samoloty Ił-76 w radar i odpowiedni sprzęt. Rosja planuje dostarczyć Korei Północnej myśliwce w zamian za udział jej żołnierzy w walkach w Ukrainie. Ci wciąż nie pojawili się na froncie, ale pamiętajmy, że cykl szkolenia w Rosji obowiązkowy dla wszystkich trafiających na front to trzy miesiące, a dodatkowo jeszcze ok. dwóch tygodni w jednostce, do której otrzymują przydział. Rosja ma dostarczyć Koreańczykom z Północy myśliwce MiG-29 i Su-27, czyli samoloty używane, które nie są obecnie produkowane w Rosji. Na bazie Su-27 powstawały do niedawna głęboko zmodernizowane Su-35S, dostarczono ich 124 szt., z czego w eksploatacji pozostaje 111. Nie ma planów ich dalszych zamówień ze względu na podjęcie produkcji perspektywicznego Su-57, rzekomo o utrudnionym wykryciu radarowym, co notabene jest mocno kwestionowane. Zarówno starsze Su-27, jak i MiG-29 zostały wycofane w Rosji z użycia w połowie ich eksploatacji, a więc mają dość spory zapas resursu do wykorzystania.