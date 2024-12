Losy Siergieja Szewczenki, który zdołał zbiec z Rosji i ujawnił prawdę o jej wojsku, są porażające. Warunki w rosyjskiej armii są chyba gorsze od wszystkich, jakie znamy z historii wojen.

Wiemy, że z gen. por. Igorem Kiryłłowem zginął w Moskwie jego adiutant mjr Ilia Polikarpow. Razem przeprowadzili ok. 4,8 tys. ataków, używając zakazanych środków paraliżujących i obezwładniających. Rosjanie mówią o akcie terrorystycznym, ale się mylą. Terroryzm to atak na ludność cywilną; atak na dwóch czynnych oficerów w czasie konfliktu zbrojnego to element działań wojennych. Trzeba mieć duże poczucie humoru, żeby zabicie oficerów na wojnie rozpętanej przez siebie nazywać aktem terroryzmu.

Żołnierze z Korei padają jak muchy

Firma Rostech zaprezentowała dwa typy bezzałogowych pojazdów lądowych. To niewielkie i zapewne dość tanie pojazdy sterowane przewodem światłowodowym typu Depesza oraz nieco większe pojazdy do transportu zaopatrzenia w strefie przyfrontowej Karakal, sterowane przez radio, bo pokonują znacznie większe odległości.

Wybrzeże Kraju Krasnodarskiego zanieczyściła ropa naftowa, która wypłynęła z zatopionych tankowców Wołgonieft 212 i 239. Plaża jest oblepiona, ale kto by się przejmował takimi drobiazgami.

Rosjanie ściągają na front ciekawe egzemplarze uzbrojenia. Pokazał się gąsienicowy ciągnik artyleryjski ATS-59G w roli transportera opancerzonego piechoty. I rzadkie armatohaubice D-74 kal. 122 mm, produkowane głównie na eksport. Może dotarły z Korei Północnej albo nawet z Chin, gdzie te nietypowe w ZSRR działa produkowano na podstawie licencji.