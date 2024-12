To niesamowite: Rosja jest państwem siermiężnym, zrobionym z tektury powiązanej sznurkami, ale działa. Tak samo jak jej obrona przeciwlotnicza: rozczarowała, a mimo to wciąż jest zabójczo skuteczna.

Siergiej Ławrow odrzucił kolejną propozycję Donalda Trumpa (Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO przez 20 lat). Rosja stwierdziła, że to nie usuwa powodów, dla których „została zmuszona” podjąć „specjalną operację wojskową”. Wraca do żądań oznaczających de facto bezwarunkową kapitulację Ukrainy.

W miejscowości Dmitrow, ok. 70 km na północ od Moskwy, zapłonęła elektryczna jednostka trakcyjna po remoncie. W pojeździe nikogo nie było. Według doniesień ostatniej nocy spaliły się jeszcze dwie lokomotywy elektryczne.

W Petersburgu restrykcje związane z covid-19 zostały rozciągnięte do końca 2025 r. Dlaczego Rosja wciąż walczy z covidem?Odpowiadamy: nie walczy. Ale może kontrolować ludność, głównie zakazywać zgromadzeń.

W obwodzie zaporoskim ukraińskie wojska dokonały ataku na rosyjski sztab za pomocą pocisków rakietowych GMLRS odpalonych z wyrzutni HIMARS. Był to przypuszczalnie sztab brygady albo nawet korpusu czy armii.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego straty Rosjan (zabici i ranni) znów sięgają ponad 2 tys. w skali doby. Stracili siedem czołgów, 22 inne pojazdy pancerne i aż 44 działa artylerii polowej. Żadna armia świata nie mogłaby ponosić takich strat codziennie od ponad roku. Może poza chińską.

Wzięty do niewoli żołnierz z Korei Północnej przegryzł sobie żyły, bo nie mógł inaczej popełnić samobójstwa w ukraińskim szpitalu. Dobrze wie, co czeka jego rodzinę, gdy wyjdzie na jaw, że znalazł się w „zachodniej” niewoli.

Były ukraiński policjant Ołeh Besłyk, który został aresztowany przez służbę bezpieczeństwa SBU za szpiegostwo w obwodzie zaporoskim, właśnie został skazany na 15 lat więzienia.