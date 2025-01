1052. dzień wojny. Wyciek informacji kosztuje życie żołnierzy i cywilów. Kontrwywiad ma pełne ręce roboty

W Ukrainie nie ma oddzielnego kontrwywiadu wojskowego, wraz z cywilnym podlega on pod SBU, czyli Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Ogrom jej zadań jest porażający. Ukraina była częścią ZSRR blisko 70 lat, rosyjska penetracja wywiadowcza w społeczeństwie ukraińskim sięga więc bardzo głęboko.

Bombowce Tu-95MS dziś nad ranem bezładnie krążyły między lotniskiem Olenia pod Murmańskiem a narażoną na ataki ukraińskich dronów bazą Engels koło Saratowa. Rosjanie usiłują je uzbroić i zorganizować kolejny atak na Ukrainę, ale nie chcą, by jednocześnie było ich w Engels zbyt wiele i zbyt długo. Dzięki rejsom w tę i z powrotem zużywają więc resursy międzyremontowe silników i płatowców. A może któryś się rozbije i sprawi nam radość?

Ukraiński minister obrony Rustem Umerow ujawnił, że zachodni sojusznicy podtrzymują gotowość wspierania militarnie Ukrainy i przygotowano plany wykorzystania tej pomocy i działań do 2027 r. Wydaje się więc, że zakładają, iż wojna nie skończy się w 2026 r. – i to mimo zapowiedzi Donalda Trumpa, który dał sobie niemal 180 razy więcej czasu, niż pierwotnie zakładał, pół roku zamiast 24 godz. od objęcia prezydentury. Szczerze mówiąc, przyszłemu amerykańskiemu prezydentowi najłatwiej będzie zakończyć wojnę w Ukrainie, sprawiając, by Rosja zwyciężyła. Najważniejsze jest jednak to, że planuje się przenieść znaczną część produkcji zbrojeniowej do samej Ukrainy, by ta stała się bardziej samowystarczalna na polu obronnym. Oczywiście problemem będą rosyjskie ataki na ukraińskie przedsiębiorstwa produkcji zbrojeniowej, będzie trzeba je rozpraszać i ukrywać. Ogromnym wyzwaniem będzie utrzymanie ich w tajemnicy, bo rosyjska penetracja wywiadowcza Ukrainy jest duża, czemu sprzyjają szerokie związki Ukraińców z Rosją, rodzinne i towarzyskie.