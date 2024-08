Efekt opery wkrótce zobaczymy w Gdańsku? Jak nowoczesne gmachy zmieniają oblicza miast

W Gdańsku powróciły plany budowy Metropolitalnej Opery Bałtyckiej. Miasto chciałoby powtórzyć sukces znany m.in. ze skandynawskich stolic.

Zaprojektowana przez duńskiego architekta Jørna Utzona, stworzyła miasto na nowo. Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić największej australijskiej metropolii bez tej charakterystycznej bryły. Była elementem logo letniej olimpiady z 2000 r. Gmach przeistoczył się w niekwestionowany symbol już nawet nie tylko miasta, lecz całej Australii. Ba, jej synonim. Czy przez ostatnie pół wieku ktoś dorównał Sydney? Z XX w. przenieśmy się do obecnego stulecia.

Zacznijmy w miejscu oczywistym, na końcu świata – tej budowli nie trzeba nikomu przedstawiać. W zeszłym roku obchodziła 50. urodziny. Opera w Sydney , oczywiście. Jeden budynek osadził miasto w świadomości całego świata. Mówi się co prawda o tzw. efekcie Bilbao, ale może bardziej zasadne byłoby mówić o „efekcie Sydney”? Wszak opera powstała niemal ćwierć wieku przed Muzeum Guggenheima (1997).

Dziś gdańska opera jest jedną z najmniejszych w Polsce, a jej stan pozostawia wiele do życzenia. Obiektem dumy z pewnością nie jest. Miasto spogląda zazdrosnym okiem na Kopenhagę i Oslo, chciałoby mieć gmach na poziomie znanym z europejskich stolic. Jaka opera, takie miasto? Jest w tym trochę prawdy, o czym zaraz się przekonamy. Spójrzmy, jak prezentują się nowoczesne opery na świecie.

A nowoczesnej opery w mieście, jak nie było, tak nie ma. Po latach przerwy i zmianie rządu zdecydowano się wrócić do tematu. Reaktywowano Społeczny Komitet Wsparcia Budowy Metropolitalnej Opery Bałtyckiej, któremu przewodniczy Zbigniew Canowiecki. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk prowadzi rozmowy z resortem kultury, projekt poparł nawet Lech Wałęsa.

Gmach miałby stanąć w nieprzypadkowym miejscu: na terenach postoczniowych, gdzie wyrasta dzielnica znana jako Młode Miasto. Opera znalazłaby się w towarzystwie słynnych żurawi. Dokładna lokalizacja ma jednak zależeć od projektu, który zostanie wyłoniony w międzynarodowym konkursie. To już drugie podejście; pierwszą próbę podjęto bez sukcesu kilkanaście lat temu, za prezydentury Pawła Adamowicza.

Lata 2000. pozostawiły po sobie zwłaszcza dwie opery, a czas pokazał, że reszta świata wyraźnie pozazdrościła tych realizacji. Pierwszą z nich jest Opera Narodowa w Kopenhadze , skąd pochodził właśnie Jørn Utzon. Ale to Henning Larsen, również Duńczyk, zaprojektował gmach, który ze stolicy uczynił mekkę melomanów. Monumentalny budynek przyjął pierwszych gości zimą 2005 r. Stanął w centralnej części miasta, kosztował kilkaset milionów dolarów. Kluczowy udział w przedsięwzięciu miał Mærsk Mc-Kinney Møller, przemysłowiec, jeden z najbogatszych ludzi w kraju. Kontrowersje towarzyszące budowie i spory na linii architekt–miliarder to osobna historia, ale i tak powstało coś nadzwyczajnego.

Już w 2008 r. konkurencja wyrosła, chciałoby się rzec, po sąsiedzku. Opera w Oslo bez dwóch zdań zachwyca. Odmieniła miasto i dała impuls do kolejnych realizacji, jak fenomenalne Muzeum Muncha czy nowa siedziba Muzeum Narodowego. Wydaje się, że opera jest zbudowana z brył lodu, śnieżnobiała konstrukcja od razu przykuwa wzrok i świetnie się komponuje z miejską panoramą. Jeżeli jest jedno słowo, które miałoby opisać ten budynek, to jest nim „ikona”. Z jednej strony gmach reprezentuje kulturę wysoką, ale jest zarazem przykładem architektury otwartej czy też demokratycznej. Można po nim swobodnie chodzić i podziwiać Oslo z nadzwyczajnej perspektywy. Projekt jest dziełem studia Snøhetta.

Operowa gorączka

Z Europy przenieśmy się do Azji. Własnej opery doczekał się m.in. Dubaj i trzeba przyznać, że jak na jego warunki jest to realizacja stosunkowo skromna. Opera została otwarta w 2016 r. i wyrasta nieopodal Burdż Chalifa, najwyższego na świecie drapacza chmur. Budynek zaprojektował Janus Rostock. Architektonicznie nawiązuje do dau, czyli tradycyjnych arabskich statków. I faktycznie przywodzi na myśl łódź, która przycupnęła pod wieżowcami.