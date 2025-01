Wahadło wyborcze się odchyliło, to fakt. Na kogo i na ilu każdy z kandydatów może liczyć

W Polsce – co pokazuje badanie IBRiS dla „Polityki” – mniej istotne stają się postulaty lewicowe, dotyczące przepisów aborcyjnych, klimatu czy spraw pracowniczych. Co to znaczy dla kampanii i wyborów, wyjaśnia szef pracowni Marcin Duma.

Odchylenie wahadła – to już fakt. Jedni nazywają to kulturową kontrrewolucją i tłumaczą lękiem przed zbyt szybko transformującym się światem. Inni mówią o zmianie nastrojów i potrzeb, po prostu. W Polsce – co pokazuje badanie IBRiS dla „Polityki" – mniej istotne stają się postulaty lewicowe, dotyczące przepisów aborcyjnych, klimatu czy spraw pracowniczych. Raptem okazuje się, że np. wcześniej znerwicowani globalnym ociepleniem, teraz zaczynamy zmiany klimatu przyjmować spokojniej, choć wrześniowa powódź w południowo-zachodniej Polsce boleśnie przypomniała o konsekwencjach tegoż procesu. „Od kiedy gospodarka i patriotyzm gospodarczy, bezpieczeństwo i spójna Polska to tematy prawicowe?" – pyta z kolei Rafał Trzaskowski w „GW", który w swojej kampanii mówi już to, co może dać mu głosy w drugiej turze. Na kogo i na ilu każdy z kandydatów w tym wyścigu może liczyć? – zapytaliśmy szefa IBRiS Marcina Dumę, współautora tekstu w „Polityce".