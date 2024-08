Śledząc wydarzenia w Ukrainie, można odnieść wrażenie, że lotnictwo wojskowe odgrywa w tym konflikcie całkiem marginalną rolę. A przecież właśnie głównie na lotnictwie opiera się siła NATO.

W obwodzie irkuckim rozbił się bombowiec strategiczny Tu-22M3. To dwunasty zniszczony samolot tego typu i czwarty od lutego 2022 r. Zostało ich w rosyjskiej służbie 56. Maszyny są właściwie mało użyteczne, bo ich główne uzbrojenie – niezbyt celne pociski skrzydlate Ch-22 – łatwo zestrzelić. Zmodernizowane Ch-32 są już lepsze, lecą wysoko i z dużą prędkością (do Ma=4,5, czyli ponad 5 tys. km/h). Jakimś cudem nie osiągnęły jednak za wiele w Ukrainie. Nie licząc trafienia jednej elektrowni, co ma umiarkowane znaczenie operacyjne, pozostałe znane ataki z użyciem Ch-32 to zniszczenie ośrodka wczasowego w Odessie 2 lipca 2022, centrum handlowego w Krzemieńczuku 27 czerwca 2022 i uszkodzenie wieżowca w Dnieprze 14 stycznia 2023 r.

Ukraińcy znaleźli tymczasem w rosyjskiej bazie wojskowej w obwodzie kurskim instrukcję obsługi... papieru toaletowego. Tak, papieru toaletowego. Pkt 4 powiada: „Upewnij się, że czynność została pomyślnie zakończona i nie ma potrzeby jej kontynuowania (to ważne dla oszczędności i racjonalnego wykorzystania produktu)”. Ale nic nie przebije pkt 11: „Czystą, suchą ręką sprawdź jakość oczyszczenia [szczegóły pomijamy]. Jeśli występują oznaki złej jakości wycierania (brud pod paznokciami, ostry specyficzny zapach podczas kontroli węchowej itp.), wykonaj czynności opisane w punktach 4–9 jeszcze trzy lub cztery razy”.

16 sierpnia 2023 r. Ukraina otworzyła szlak żeglugowy do Odessy, mimo że Rosja ogłosiła blokadę. Kompletnie jej to nie wyszło. Rosjanie nie są w stanie zatrzymać statków bez ryzyka utraty kolejnego okrętu wojennego.