9 grudnia w Doniecku eksplodowała bomba w toyocie, którą jechał wysoki urzędnik obwodu donieckiego Siergiej Jewsiukow, wcześniej komendant obozu jenieckiego w Oleniwce, gdzie odpowiadał za torturowanie i zabójstwa ukraińskich jeńców. Dlaczego takie akcje są coraz rzadsze?

Wczoraj doszło do ataku pociskami Storm Shadow na posterunek radiolokacyjny w miejscowości Ai-Petri na Krymie. Posterunek wystawiał batalion radiotechniczny z 3. Pułku Radiotechnicznego 31. Dywizji Obrony Powietrznej. W ataku zginął szef sztabu batalionu mjr Artiom Liogkij. Ten pułk wystawia radary dalekiego zasięgu, jeśli zostały poniszczone, to rosyjskie pole radiolokacyjne zostało poważnie ograniczone.

Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, by obniżyła wiek mobilizowanych do wojska z 25 do 18 lat. Biały Dom oświadczył, że wyposaży i uzbroi wszystkich ukraińskich rekrutów, jeśli Ukraina obniży wiek poborowych. Dadzą im hełmy czy karabiny też?

Rosyjski szef Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin (swego czasu wydzielonego z KGB w samodzielną organizacją, wówczas powstało też FSB) powiedział, że Rosjanie są bliscy realizacji celów specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie, a jej wojska są na granicy upadku. Czy to tylko propaganda? Obawiamy się, że nie, bo Naryszkin zwykle niewiele mówi, ale jak już coś powie, to z reguły wie, co mówi. Wtóruje mu Ramzan Kadyrow, który dla odmiany zwykle nie wie, co mówi. Według niego Ukraina upadnie do końca 2025 r. Takie niebezpieczeństwo niestety istnieje.

Rosja szuka funduszy na prowadzenie wojny

W nocy z 9 na 10 grudnia Rosjanie nie atakowali Ukrainy żadnymi pociskami skrzydlatymi ani shahedami.