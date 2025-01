1050. dzień wojny w Ukrainie. Żyjemy w ciekawych czasach, ale sprawy idą niestety źle

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla podkastera Lexa Fridmana powiedział wiele ciekawych rzeczy. A jeszcze więcej wywnioskować można z tego, jaką usiłował stworzyć narrację.

Dziś nad ranem doszło do wybuchów i silnego pożaru w rosyjskim wielkim składzie paliwowym Federalnej Agencji Rezerw Państwowych pod Saratowem, z którego korzysta baza lotnicza Engels. Samoloty Tu-95MS i Tu-160, które odpalają pociski skrzydlate na Ukrainę, zostały w większości z niej wyprowadzone, jednak przylatują tu w misjach bojowych, by zatankować, a także – przypuszczalnie – podwiesić pociski. Teraz z paliwem może być krucho.

Ten skład paliw leży ok. 600 km od granicy, więc ukraińskie drony musiały się naprawdę postarać. Mieszkańcy piszą, że było słychać ok. 30 wybuchów (część to zapewne tzw. eksplozje wtórne).

Rosyjski atak wdarł się za kanał i po pokonaniu dwóch kilometrów dotarł na skraj miasteczka Czasiw Jar. Tu natarcie zostało odparte, Rosjanie stracili cztery pojazdy opancerzone piechoty i dwa czołgi T-80. Te ostatnie unieruchomiły drony, zapewne teraz je „dobiją” (unieszkodliwią całkowicie). Nie wiadomo, czy Rosjan udało się odrzucić z powrotem za kanał, czy nadal trzymają przyczółek na zachodnim brzegu.

Równie zła sytuacja panuje w rejonie Kurachowe, na zachód od Doniecka. Dokładnie na zachód od miasta Rosjanom udało się oskrzydlić broniących, którzy mają teraz wroga od północy, od wschodu i od południa. Aby uniknąć odcięcia, ukraińscy żołnierze będą się zapewne musieli wycofać. Wygląda na to, że niedługo zaczną się tu ciężkie walki o dużą wieś Andrijiwka, która może stanowić oparcie dla Ukraińców.

W Torećku sytuacja też nie jest za wesoła, Rosjanie powoli przedzierają się przez północną część miasta na zachód, w pewnym momencie będą mogli odciąć centrum.

W obwodzie kurskim nowe ukraińskie włamanie zostało już częściowo zlikwidowane. Są doniesienia, że Rosjanie odbili wieś Berdin. Pisaliśmy, że naszym zdaniem to lokalne natarcie ograniczonymi siłami, a nie wielka ofensywa.