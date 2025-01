Jak złożyć deklarację POZ?

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to fundament opieki medycznej w Polsce, dostępny w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Dzięki POZ możesz korzystać z pomocy lekarza rodzinnego, pielęgniarki oraz położnej w wybranej przez siebie placówce. Co więcej, proces wyboru tych specjalistów stał się prostszy niż kiedykolwiek – teraz możesz złożyć e-deklarację bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem swiatzdrowia.pl.

Lekarz rodzinny, pielęgniarka i położna POZ to specjaliści, którzy wspierają Cię na każdym etapie Twojego życia. To oni są pierwszym kontaktem w przypadku problemów zdrowotnych, a także osobami odpowiedzialnymi za profilaktykę, diagnozowanie oraz leczenie wielu schorzeń. W ramach POZ masz dostęp do:

Badań profilaktycznych – zadbaj o zdrowie, zanim pojawią się problemy.

– zadbaj o zdrowie, zanim pojawią się problemy. Skierowań do specjalistów – Twój lekarz POZ wskaże najlepsze kroki w dalszym leczeniu.

– Twój lekarz POZ wskaże najlepsze kroki w dalszym leczeniu. Programów zdrowotnych – korzystaj z inicjatyw promowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Co ważne, wybór POZ nie ogranicza Cię wyłącznie do jednego lekarza – możesz korzystać z pomocy wszystkich specjalistów POZ pracujących w Twojej przychodni.

Złóż e-deklarację szybko i wygodnie

Nie musisz już odwiedzać przychodni osobiście, aby złożyć deklarację POZ. Dzięki swiatzdrowia.pl proces ten jest intuicyjny i szybki. Wystarczy kilka minut, aby zapewnić sobie dostęp do opieki medycznej najwyższej jakości. Jak to zrobić? To proste:

Wejdź na stronę swiatzdrowia.pl i znajdź formularz e-deklaracji.

i znajdź formularz e-deklaracji. Wypełnij deklarację – wybierz przychodnię oraz specjalistów: lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną.

– wybierz przychodnię oraz specjalistów: lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną. Zatwierdź swój wybór – Twoja deklaracja zostanie automatycznie przesłana do wybranej placówki.

Nie musisz drukować ani przynosić dokumentów osobiście. Cały proces odbywa się online, co oszczędza Twój czas i zapewnia wygodę.