Bezpieczny dom, ale czy na pewno?

Warto wybrać ubezpieczenie, które w pełni pozwoli pokryć straty, obejmie także wyposażenie nieruchomości, a do tego będzie zawierać pomoc fachowców. Ochrona dotycząca tylko murów to zdecydowanie za mało.

Wybór odpowiedniej opcji ubezpieczenia domu czy mieszkania wymaga dokładnego przemyślenia. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto pamiętać o prawidłowo oszacowanej sumie ubezpieczenia. – Ważne, aby jej nie zaniżać, bo w konsekwencji, gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania, klient może nie uzyskać pełnego pokrycia strat. Niższa suma ubezpieczenia daje na krótką metę satysfakcję z niższej składki, ale nie zapewnia pełnej ochrony – podkreśla AGATA AMBROZIAK-ROGULSKA, dyrektorka Departamentu Produktu w LINK4. Zwraca ona też uwagę na drugie, często popełniane niedopatrzenie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Jest to ograniczenie ubezpieczenia tylko do tzw. murów (czyli elementów konstrukcyjnych budynku). – Taki zakres ochrony jest wymagany zazwyczaj przez banki, udzielające kredytu hipotecznego. Klienci myśląc o zabezpieczeniu cesji decydują się ubezpieczenie tylko murów. Zapominają lub rezygnują z objęcia ochroną także ruchomości, czyli przedmiotów zgromadzonych w domu.



Tymczasem to właśnie ich często dotyczą szkody. Z badania przeprowadzonego przez Meritum wynika, że wedługankietowanych najbardziej zagrożone są sprzęty RTV i AGD. Aż 41 proc. przyznało, że zdarzyło im się uszkodzenie takich urządzeń. Prawie 20 proc. pytanych poniosło straty w wyniku przepięcia, tyle samo zostało zalanych przez sąsiada. Natomiast 6 proc. ankietowanych padło ofiarą włamania (ale aż jedna trzecia ma wśród rodziny lub znajomych osoby poszkodowane z tego powodu). Jak wynika z doświadczeń badanych straty z powodu uszkodzenia czy utraty ruchomości są znacznie powszechniejsze niż te związane z naruszeniem konstrukcji budynku.





Z czym jeszcze zmagamy się najczęściej? Najpowszechniejszy, według ankietowanych, problem to awarie sprzętu lub instalacji wymagające wizyty specjalisty – na przykład hydraulika czy elektryka. Aż połowa pytanych przez Meritum spotkała się z taką sytuacją. Bardzo ważnym elementem ochrony jest zatem usługa Assistance Domowy, dostępna wraz z ubezpieczeniem LINK4 DOM. Kluczowy element tego rozwiązania to możliwość wezwania fachowca w sytuacji zdarzenia losowego określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Polisa zapewnia dojazd i usługi fachowca takiego jak hydraulik, elektryk, ślusarz, szklarz czy technik urządzeń grzewczych. Można skorzystać z pomocy każdego ze specjalistów trzy razy w okresie ubezpieczeniowym, a polisa pokrywa koszty interwencji do 500 zł. Dodatkowo, w przypadku awarii sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego organizowana jest usługa naprawy. Należy przy tym zaznaczyć, że sprzęt ten nie może być starszy niż sześć lat.



LINK4 rozszerzył również zakres ochrony ubezpieczenia DOM i wprowadził nową usługę w ramach ubezpieczenia Assistance Mieszkaniowy o nazwie Assistance Informatyczny. Zapewnia ona wsparcie informatyczne i doradztwo prawne w przypadku włamania na konto na portalu społecznościowym, do skrzynki poczty elektronicznej, otrzymania lub otworzenia podejrzanej wiadomości czy podejrzanego załącznika oraz tzw. szkody na e-reputacji. Chodzi o sytuację, w której ucierpi nasze dobre imię, na przykład z powodu opinii na nasz temat, rozpowszechnianych przez innych użytkowników sieci.



Ubezpieczyciel poszerzył także listę zdarzeń losowych, za które ponosi odpowiedzialność w ramach ubezpieczenia DOM. Teraz szkoda wyrządzona przez opady deszczu – niezależnie od ich natężenia – jest objęta ochroną LINK4. To szczególnie ważne z powodu zmian klimatycznych, które prowadzą do długotrwałych opadów, a także gwałtownych ulew. Opady deszczu nie zawsze powodują powodzie na znacznym obszarze, jednak coraz częściej skutkują tzw. powodziami błyskawicznymi, lokalnymi podtopieniami czy po prostu zalaniami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń związanych ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Tym bardziej potrzebujemy kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej o każdej porze roku.



Materiał powstał na zlecenie LINK4