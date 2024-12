Prezydencja wyzwań i szans. Debata „Polityki”

Nadchodzące przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej – to temat najnowszej debaty gospodarczej „Polityki”.

Paneliści (Agnieszka Gajewska, partnerka i globalna liderka ds. sektora publicznego w PwC, Marek Tatała, prezes zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej oraz eksperci Team Europe Direct Polska dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych SGH i Bartłomiej E. Nowak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula) dyskutowali o tym, jak wykorzystać nadchodzące sześć miesięcy do nadania nowego impulsu integracji europejskiej i wzmocnienia Unii w obliczu zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń.

Podczas naszej prezydencji nie zabraknie ważnych wydarzeń. Już 20 stycznia władzę w Waszyngtonie przejmie Donald Trump, który może rozpętać nową wojnę handlową. Polska to kraj, który ma wyjątkowo bliskie i mocne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, więc idealnie nadaje się do roli pośrednika między nowym prezydentem a instytucjami unijnymi. Naszym zadaniem jest przekonanie Amerykanów, że walka na cła nie leży ani w ich, ani w naszym interesie.

23 lutego czekają nas przyspieszone wybory parlamentarne w Niemczech. To z kolei szansa na poprawę naszych relacji z Berlinem. Nowy, stabilny niemiecki rząd powinien przywrócić swojemu krajowi miejsce jednego z motorów Unii Europejskiej, a przy tym dać impuls niemieckiej gospodarce, której kondycja ma ogromnego znaczenie także dla Polski.

Paneliści podkreślali, że jesteśmy dobrze przygotowani do nadchodzącej prezydencji i mamy wielką szansę, aby promować to, co na czym powinno nam najbardziej zależeć – dalszą pomoc dla Ukrainy, budowę europejskiej polityki bezpieczeństwa, wzmacnianie wspólnego rynku, znoszenie barier szkodzących naszym firmom czy rozwiązywanie problemu bardzo drogiej energii w Europie.

