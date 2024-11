Proekologiczne postawy Polaków

Świadomość zmiany klimatu i dbałość o środowisko nie są domeną ludzi młodych, ale rosną wraz z wiekiem, a zachowania proekologiczne są równie popularne w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach – wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego.

Zdaniem respondentów najpowszechniejszą barierą, utrudniającą ludziom życie w bardziej zrównoważony sposób, jest brak pieniędzy (53 proc.), a dopiero później badani wskazywali brak wiedzy oraz chęci (po ok. 45 proc. odpowiedzi).

– Prawie trzy czwarte badanych uważa, że gdyby wszyscy wprowadzili niewielkie zmiany, mogłoby to mieć duży wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Potrzebują jednak wsparcia ze strony instytucji państwa i biznesu – oceniała wyniki badania Anna Maria Stawiska, menedżer w firmie Ipsos.

Takie wsparcie w działaniach proekologicznych potrzebne im jest w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy, takich jak: instalacja alternatywnych źródeł energii (31 proc.), naprawa zepsutych rzeczy oraz zakup energooszczędnego sprzęt AGD (po 29 proc.).

Pytani o to, kto powinien pracować nad rozwiązaniami na rzecz klimatu oraz komu zaufaliby, pokazuje rozdźwięk w oczekiwaniach. Z jednej strony ponad połowa badanych uważa, że to instytucje państwowe powinny pracować nad rozwiązaniami, ale tylko co trzecia osoba zaufałaby im, by się z nimi przynajmniej zapoznać. Tylko nieco wyższym zaufaniem cieszyły się duże globalne firmy. Znacznie lepiej wypadają natomiast znane polskie firmy i startupy, w przypadku których poziom zaufania jest bardzo zbliżony do przekonania, że to te podmioty powinny tworzyć rozwiązania na rzecz ochrony środowiska.