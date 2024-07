Moda oraz home & lifestyle w pierwszym Answear Concept Store: letnia wyprzedaż i więcej

Nowoczesny obiekt, inspirująca aranżacja i liczne inteligentne rozwiązania zostały połączone z najwyższej jakości odzieżą marek premium oraz produktami z działu home. Answear Concept Store w Fabryce Norblina to ekskluzywna przestrzeń zakupowo-lifestylowa, którą musisz poznać.

To pierwszy taki Answear w Europie. Jego powierzchnia wynosi 2 tys. m² i zaaranżowano ją nie tylko z myślą o najwyższej funkcjonalności, ale również z wyjątkowym poczuciem smaku. Do stworzenia nowoczesnej industrialnej aranżacji wykorzystano ciepłe drewno, metal i duże ilości szkła. Już od wejścia można poczuć absolutnie wyjątkowy charakter tego miejsca. Idealnie wpisują się w nie eksponowane elementy garderoby damskiej, męskiej oraz dziecięcej najznamienitszych marek premium. Nie mogło zabraknąć tu zatem produktów marek: Victoria Beckham, Tory Burch, Rotate, Custommade, Elisabetta Franchi, Liu Jo, Pinko, MICHAEL Michael Kors, Iro, Diesel, AllSaints, Vanda Novak, Coach, Swarovski, czy Furla, a także Adidas, Calvin Klein, Boss, Tommy Hilfiger czy Polo Ralph Lauren.

- Jestem przekonana, że tak kreatywna i dopracowana szczegółowo przestrzeń, jaką jest Concept Store, pokaże pełną wyjątkowość tego, kim jesteśmy, wprowadzając kolaboracje z markami na wyższy poziom. Zwłaszcza z tymi, które wciąż mocno opierają swoją ekspozycję o sklepy stacjonarne, dając klientom możliwość obejrzenia na miejscu swoich ekskluzywnych, wysokojakościowych produktów - mówi Marta Sawicka, dyrektorka marketingu wizerunkowego Answear.com.

Dużym zaskoczeniem dla klientów mogą być inteligentne rozwiązania, których nie spotkamy nigdzie indziej:

interaktywna przymierzalnia - bez wychodzenia z niej możesz dobrać rozmiar, kolor, a obsługa przyniesie Ci odpowiedni produkt;

komputery sprzedażowe Elo Touch - jeden ekran dla sprzedawcy, jeden dla klienta. Dzięki nim zakupy są transparentne i interaktywne;

pickup point - tu dzięki możliwości wpisania kodu odbioru na ekranie, sprawnie odbierzesz zakupy zrobione online na stronie answear.com. Możesz od razu zlecić wyprasowanie nabytej odzieży lub np. odświeżenie butów;

ekrany niczym obrazy - na terenie obiektu znajduje się aż 80 matowych ekranów, które przypominają eleganckie dzieła sztuki;

Kawiarnia Answear x Coffeedesk - wysokiej klasy bariści oferują wyśmienite napoje dla prawdziwych smakoszy. Wolisz kawę fermentowaną, tę pochodzącą z wulkanicznej gleby, tę o posmaku orzechów, czekolady, czy może pomidorów? Wyjątkowy charakter kawiarni podkreśla sceneria utrzymana w klimacie oranżerii.

Co istotne, Answear Concept Store to nie tylko odzież. W dziale Home & Lifestyle można przebierać w artykułach tekstylnych, oświetleniowych, dekoracjach, produktach do domowego SPA, biura, kuchni i baru, a także dla czworonożnych pupili.