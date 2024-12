IKZE i IKE jako narzędzia zabezpieczenia finansowego dla przedsiębiorców: jak przy prowadzeniu działalności zadbać o wyższą emeryturę?

W 2024 roku przedsiębiorca, opłacający standardowe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS, płaci nieco ponad 915 zł składki emerytalnej. Buduje swój kapitał na wypłatę przyszłej emerytury, ale nie może liczyć na to, że jego świadczenie będzie tak wysokie jak aktualne dochody. Żeby to zmienić, może samodzielnie oszczędzać w ramach indywidualnych kont emerytalnych.

Własna działalność B2B a emerytura – świadczenie emerytalne przy prowadzeniu działalności

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, czy to w formie jednoosobowej firmy, czy zatrudniając pracowników, zobowiązany jesteś do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, które pozwalają Ci na nabycie praw emerytalnych w przyszłości.

Aby uzyskać prawo do emerytury, musisz osiągnąć powszechny wiek emerytalny, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a mężczyzn – 65 lat. Ponadto Twoim obowiązkiem jest odprowadzanie składki na ubezpieczenia emerytalne. Jak mają się do siebie kontrakt B2B a emerytura dla przedsiębiorcy?

Jakie składki emerytalne do ZUS płaci przedsiębiorca w 2024?

Jeśli korzystasz z ulgi np. Mały ZUS Plus, opłacasz niższe składki. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku przedsiębiorcy, opłacający je w pełnej wysokości, obliczają je od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru wynosi 4694,40 zł, a wysokość składki emerytalnej to 19,52% takiej podstawy. Wynosi ona 916,35 zł.

Z kolei, jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku od podstawy wynoszącej 1272,60 zł, składka na ubezpieczenie emerytalne wynosiła 248,41 zł. Od 1 lipca zmieniła się podstawa wymiaru składek na ZUS i wynosi 1290 zł, w wyniku czego składka emerytalna wzrosła do 251,81 zł.

Zasada jest prosta – im wyższe składki do ZUS odprowadzasz i im dłużej to robisz, tym większe świadczenie uzyskasz w przyszłości. W przypadku gdy w toku swojej działalności odprowadzasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych minimalne składki i podatki, to musisz być świadomy konsekwencji w postaci najniższej emerytury. Wyjściem z sytuacji jest samodzielne oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru systemu.

Jak oszczędzać na emeryturę, będąc samozatrudnionym? IKE i IKZE

Bez względu na to czy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy masz podpisaną umowę B2B, możesz dobrowolnie oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKE pozwala na oszczędzanie i wypracowanie zysków, które nie będą opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek Belki nie będzie naliczony, jeśli wypłaty dokonasz po uzyskaniu 60. roku życia lub 55. roku życia i wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Do tego musisz spełnić warunek 5-letniego okresu oszczędzania na IKE.

Podobnie jest w przypadku IKZE. Przy wypłacie oszczędności po ukończeniu 65. roku życia i oszczędzaniu przez co najmniej 5 lat na takim koncie, nie zapłacisz podatku Belki, a tylko zryczałtowany, 10-procentowy podatek. Przedsiębiorcy uprawnieni będą również do skorzystania z ulgi na IKZE. Możesz odliczyć wpłaty od przychodu lub dochodu, zmniejszając wysokość podatku dochodowego należnego fiskusowi. Ulga może być dokonana zgodnie z wysokością wpłat na konto emerytalne. W przypadku samozatrudnienia limit wpłat wynosi aż 14 083,20 zł.

Oszczędzając na IKZE czy IKE, zabezpieczasz swoją przyszłość, ale i korzystasz na braku podatku i uldze w PIT. Im wcześniej zaczniesz odkładać na konta emerytalne, tym większy kapitał zbudujesz na swoją jesień życia.

