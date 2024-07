Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Czy Polska zakocha się w Taylor Swift; o co walczy Ostatnie Pokolenie; gdzie chcą wypoczywać Polacy; czego się nauczył Zachód dzięki powstańcom warszawskim; co sądził o innych Andrzej Wajda; myć się czy nie myć – to tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Zapraszamy do lektury całego numeru.

Nawet w Sejmie zarządzono już wakacyjną przerwę. Podsumowujemy więc w nowym numerze „Polityki” sezon widowiska opisywanego przez ostatnie miesiące jako Sejmflix, w którym najwyraźniej doszło (już w pierwszej serii!) do pewnego przerostu formy nad treścią. Przede wszystkim jednak zaglądamy we wszystkie te miejsca, gdzie w środku wakacji dzieje się całkiem dużo. Do biur podróży, na areny olimpijskie czy Stadion Narodowy, gdzie montują już scenę największego widowiska roku. W nowym wydaniu treści i tematów nie brakuje. • Czy stolica jest gotowa na Taylor Swift? Przed trzydniową rezydencją największej dziś gwiazdy popu w Warszawie Marcin Piątek opisuje jej fanów, organizacyjny rozmach przedsięwzięcia na Narodowym i zastanawia się, czy Polska wyjdzie z tego zakochana w Tay. • O co walczy Ostatnie Pokolenie? Czy protesty tej grupy to już odwoływanie się do przemocy (choćby symbolicznej) czy jeszcze pokojowy gest obywatelskiego nieposłuszeństwa? O młodych ludziach, którzy szybko rozbudzili emocje Polaków i zainteresowanie mediów, pisze Michał Tomasik. • Gdzie chcą wypoczywać Polacy? Zmienia się mapa popularnych destynacji turystycznych. Cezary Kowanda opisuje dziesiątkę tych, które w ostatnich sezonach zyskują na atrakcyjności – owszem, Egipt, Turcja i Grecja trzymają się mocno, ale są alternatywy. • Czego się nauczył Zachód dzięki powstańcom warszawskim? O skomplikowanej sytuacji uczestników powstania, o plakatowych hasłach, które je trywializują, i o międzynarodowym kontekście zrywu pisze Adam Krzemiński.