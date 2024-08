Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Z czym wrócimy z Paryża; o zakazie sprzedaży alkoholu; w co gra PSL; kto szturmuje Hel; jak wyglądała historia z „Rydwanów ognia” – to tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Zapraszam do lektury całego numeru.

Ile medali przywiezie z Paryża nasza 213-osobowa reprezentacja? Zastanawiamy się nad tym, i to z coraz większą troską. W najnowszym numerze pierwszy bilans nadziei, sukcesów i rozczarowań przedstawia Marcin Piątek. Bo o stanie polskiego sportu dowiedzieliśmy się już całkiem dużo. Najnowsze wydanie „Polityki” przynosi też garść innych odkryć z różnych dziedzin: • W kwestii dostępności alkoholu potrzebujemy spójnej strategii. Nie wypadamy najlepiej ani w europejskich statystykach spożycia, ani w rankingach uzależnień. Z łatwym dostępem do alkoholu próbuje się u nas walczyć lokalnie, wprowadzając nocną prohibicję. Skutki są – jak odnotowuje Cezary Kowanda – obiecujące. A co z małpkami i alkoholem na stacjach benzynowych? • PSL przejął polityczną inicjatywę. O tym, jak ludowcy próbują rozgrywać innych ponad wielkim politycznym podziałem, pisze Rafał Kalukin. Skutek tych działań jest taki, że Władysław Kosiniak-Kamysz wydaje się dziś centralną postacią polskiej polityki. O co mu chodzi? • Na Helu widać Polskę w soczewce. Opowiadamy o turystach szturmujących co roku nasz najpopularniejszy półwysep. Z punktu widzenia Kaszubów to klienci masowi, klasowi albo kasowi – od pieniędzy, które tu zostawiają. A sam tekst Joanny Solskiej to ciekawe społeczne spojrzenie na wakacyjne zwyczaje rodaków.