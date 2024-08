Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Sondaż „Polityki”: Polacy odpowiadają na najbardziej drażliwe pytania. Dlaczego „Imagine” obraża polski Kościół. O talii prezesa Kaczyńskiego. Czy zapominanie ma dobre strony? To tylko wybrane tematy z najnowszego numeru. Zapraszamy do lektury całości.

Jako Polacy często jesteśmy za, a nawet przeciw – jak w paradoksalnej myśli Lecha Wałęsy albo w tytule popularnej audycji radiowej. I moglibyśmy się zapisać zbiorowo do Partii Umiarkowanego Postępu, tej od Jaroslava Haška. A nade wszystko cenimy spójnik „ale”. Antykoncepcja awaryjna – tak, ale dla niepełnoletnich tylko za zgodą rodziców. Związki partnerskie – owszem, ale niekoniecznie z prawem do przysposobienia dzieci. Korekta płci – tak, ale nie dla osób poniżej 18. roku życia. W sondażu zamówionym przez „Politykę” zadaliśmy Polakom same drażliwe pytania i w najnowszym wydaniu prezentujemy wyniki, wraz z obszernym komentarzem Mariusza Janickiego.

A ponadto w nowym numerze „Polityki”:

• Pytamy o to, dlaczego „Imagine” wciąż obraża polski Kościół. Czy może otwarta religijna wspólnota zamieniła się już w narodową twierdzę? Joanna Podgórska rozmawia o tym z dominikaninem o. Pawłem Gużyńskim.

• Zaglądamy w talię kart prezesa Kaczyńskiego. Kogo PiS wystawi w wyborach prezydenckich: Tobiasza Bocheńskiego? Zbigniewa Boguckiego? A może Karola Nawrockiego? Profile tych kandydatów szkicuje w swoim tekście Wojciech Szacki.

• Przepytujemy Jakuba Józefa Orlińskiego o to, co zobaczył na olimpijskim zapleczu. Nasz śpiewak i breakdancer relacjonuje pracę zespołu przygotowującego efektowną oprawę imprezy od kuchni, zdradzając nieznane dotąd szczegóły. Rozmowę przeprowadził Jacek Hawryluk.