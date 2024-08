Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Ranking ministrów rządu Donalda Tuska z przyznanymi autorsko ocenami i prognozami. Czy koalicja prze do przodu, czy może rośnie prawdopodobieństwo powrotu PiS. Zjawisko późnego rodzicielstwa. Co wiemy o Katarzynie Niewiadomej, zwyciężczyni Tour de France. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce”, zapraszam do lektury.

Proponujemy Państwu nowy numer „Polityki”, a w nim okładkowy materiał – ranking ministrów rządu Donalda Tuska z przyznanymi autorsko ocenami i prognozami na przyszłość. Kto sobie radzi najlepiej, kto się stara bardziej, a kto mniej, gdzie trzeba postawić znaki zapytania, jakie trudności ograniczają pole działania członkom rządu. Przed nowym sezonem politycznym zapraszamy do przyjrzenia się koalicyjnej ekipie Tuska – jak wypadnie na nowym etapie, czy w składzie rady ministrów zajdą jakieś zmiany? O tym przeczytacie Państwo w tekście Joanny Sawickiej i Wojciecha Szackiego. Co jeszcze w nowej „Polityce”? • Czy jest dobrze, czy jest źle? Czy koalicja rządząca prze do przodu, czy może przeciwnie, rośnie prawdopodobieństwo powrotu PiS do władzy? Jaka właściwie jest sytuacja – analizuje Mariusz Janicki. • Jest pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta, to Sławomir Mentzen z Konfederacji; czy tak wczesny start mu pomoże, czy zaszkodzi, co słychać w Konfederacji – pisze Rafał Kalukin. • Coraz więcej kobiet w Polsce rodzi pierwsze dziecko po czterdziestce, starsi są też ojcowie; zjawisko późnego rodzicielstwa staje się coraz bardziej powszechne; jakie są powody takiego zjawiska – o tym pisze Agata Szczerbiak.