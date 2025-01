Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy właśnie powstaje nowa amerykańska oligarchia; w jakim miejscu batalii prezydenckiej jesteśmy i ile kosztuje kampania; nowe „modele picia” Polaków; o sprawie Andrzeja Fidyka; kolejny odcinek akcji „Odchodzić po ludzku”; czy stadiony się opłacają; seks na dopingu. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W najnowszym wydaniu „Polityki” opisujemy m.in. Amerykę, świat i Polskę w czasach rządów Donalda Trumpa, ale też zajmujemy się wieloma innymi aktualnymi i interesującymi tematami. Oto co przygotowaliśmy:

• Czy właśnie powstaje wielka amerykańska oligarchia po tym, jak kilku multimiliarderów złożyło „hołd” prezydentowi Trumpowi? Co to oznacza dla demokratycznego systemu, zwłaszcza że chodzi o właścicieli firm zajmujących się technologią komunikacyjną i mediami – pisze o tym Łukasz Wójcik; o tym także w Przypisach redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego.

• Co trumpowa fala przyniesie do Polski, gdzie prawicowe partie biją pokłony nowemu przywódcy USA i spodziewają się pomocy w usunięciu „reżimu Tuska”, na czym polegają te emocje, czy rzeczywiście polska polityka przesuwa się aż tak bardzo na prawo, co to oznacza dla wyborów prezydenckich – analizuje Mariusz Janicki.

• O nowych porządkach w Stanach Zjednoczonych, jak przyjmowane są kontrowersyjne decyzje Trumpa, co uda mu się zrealizować, a gdzie napotka opór – o tym w korespondencji Tomasza Zalewskiego.

• Jak wygląda stan batalii prezydenckiej, czyje szanse rosną, a czyje maleją, czy Rafał Trzaskowski przetrwał obniżki swoich notowań, czy Karol Nawrocki zbierze głosy całej prawicy, jak sobie radzą inni kandydaci, jakie wątki będą najważniejsze w kampanii – o tym w drugim odcinku wspólnego projektu „Polityki” i pracowni IBRiS, w którym omawiamy przebieg kampanii etap po etapie. Wyniki badań komentują Rafał Kalukin i Marcin Duma.